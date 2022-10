Acabo de leer el libro ‘Figuras místicas femeninas’ de Louis Bouyer, teólogo francés fallecido en 2004 y ministro luterano convertido al catolicismo y ordenado sacerdote en 1944, amigo de Von Balthasar y Joseph Ratzinger, entre otros. A raíz de su lectura veo de interés publicar este artículo que no pretende ser feminista al estilo político actual, sino para darle a la mujer el valor que en justicia le corresponde. Ya entre los discípulos de Jesús había bastantes mujeres como María Magdalena, María la de Cleofás, la hemorroisa curada con sólo tocar su túnica y muchas más, las cuales aparecen tanto en los evangelios canónicos como apócrifos. Incluso hay teólogos que admiten su presencia en la Última Cena. María Magdalena fue la primera a quien se apareció Jesús resucitado (evangelio de Juan) y ya Santo Tomás de Aquino la llamó «Apóstol de los apóstoles», título que le renovó el papa Juan Pablo II y que el actual papa Francisco elevó a los altares en 2016, siendo su fiesta el 22 de julio. Pero no me quiero detener en estas santas mujeres sino en otras más modernas como las místicas Hadewich de Amberes, Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux, Isabel de la Trinidad, Edit Stein, Ángela de la Cruz, madre María de la Purísima, Victoria Díez, Josefa Segovia y muchas más cuya labor en la Iglesia con su vida activa o contemplativa de oración tantas cosas buenas consiguen de Dios. Ahora me hago una pregunta, no sin antes reconocer que su importancia en la Iglesia va en aumento, ¿por qué no se las ordena como diaconisas como al principio del cristianismo e incluso como presbíteras pudiendo celebrar la Eucaristía? Comprendo la prudencia del Papa, máxime cuando surgen obispos y cardenales que están en su contra, pero yo le recordaría al Papa las palabras de Jesús a Pedro cuando le dijo que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo y a la inversa, lo que yo interpreto que le dio poder para cambiar lo que estimara oportuno, eso sí, sin atentar a la esencia doctrinal. Para terminar, recuérdese la frase del P. Josep Moingt: «La Iglesia perdió a la clase obrera, luego a los intelectuales, y ahora está perdiendo a las mujeres».

Miguel Hijano Guerrero

Málaga