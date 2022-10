Ya no son lo que eran en el principio de los tiempos democráticos de nuestro País, cuando se respiraban aires de libertad, de ilusión y de confianza en unos líderes que fueron capaces de entender, desde sus respectivas ideologías, que el interés general estaba por encima de sus conveniencias partidistas, y lograron lo que parecía imposible, que propició que el hecho de que hoy seamos una Democracia consolidada. Pero eran otros tiempos y ahora las circunstancias son bien diferentes porque todo ha cambiado y la sociedad ha evolucionado considerablemente. Sin embargo no ha ocurrido lo mismo en el seno de los partidos, que parecen empeñados en demostrarnos día que solo les interesa el poder para maniobrar a su antojo, pactando con quien haga falta, y cuando están la oposición se dedican a torpedear al contrario sin miramientos. Los principales partidos políticos ya no son ni la sombra de lo que fueron, porque en su afán de lograr cuota de poder están navegando a babor o a estribor, según les convenga, perdiendo credibilidad e incluso sus señas de identidad. Se puede decir que se están partiendo, agrietando, lo viene a significar que la sociedad están confusa y ya no sabe si mirar a la derecha, a la izquierda o al centro, porque no encuentra respuestas en uno u otro lado, y se está generando un descontento sin precedentes que nos va a pasar factura, porque en las próximas elecciones se va a producir una abstención sin precedentes que no va a beneficiar a nadie.

Enrique Stuyck Romá

Málaga