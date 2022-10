Humos y humos

La liada con los universitarios en las residencias de estudiantes de Madrid por una supuesta tradición de ritos iniciáticos del curso mediante la vociferación de algunas frases trasnochadas y bochornosas, parece que va muy bien a ciertas políticas de nuestros políticos. Se emplearán recursos del Estado en una chiquillada (que debieron atajar esos colegios mayores exigiendo cambios en las consignas de mofa tribal y expulsando a los pertinaces) con la intervención de la Fiscalía General del Estado, para escudriñar un delito de odio ‘y riñas de recreo’; cuando nos atenazan proxenetas, pedófilos, traficantes, asesinos, pandilleros, okupas… que campan libremente. Me parece frívolo eso y que los medios de comunicación ofrezcan tantos minutos a semejantes noticias, incluso monográficos, cuando no inciden en la estafa educativa de cada legislatura o pasan de puntillas por la subida salarial de los miembros del Congreso en vacas flaquísimas y otras barbaridades que acontecen en el ejecutivo, legislativo y hasta el poder judicial, sin contar CCAA y ayuntamientos. Insistir en que nos odiamos y que nos odiemos nos azuza los humos y garantiza a los políticos cortinas de humo que camuflen sus dislates, algo que practica todo partido y circunscripción. En Málaga, tras las anteriores elecciones municipales, con nuestro impertérrito alcalde también se subieron los sueldos, incluidos desertores de partido pero no del puesto. Nuestros políticos nunca hocican ni bajan peldaños, salvo algún sacrificado de vez en cuando para simular que son como cualquier ciudadano. O la democracia se hace responsable y madura mediante verdaderos mecanismos de autocontrol, honor… y se obliga a que los políticos respondan ante sus incumplimientos y abusos consentidos, atreviéndose a legislar para ello y eliminar prebendas, o estaremos condenando su futuro, previa maldición, a que revivan como ‘administrados’ eternamente en próximos regímenes, ellos, sus hijos y estirpe. Abracadabra…