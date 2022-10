Buenas costumbres

Lunes. ‘Deleites’ se llama la publicación. Que se subtitula: revista de placeres golosos. Es el catálogo de La Despensa de Palacio. Aparece en el buzón como aparece de pronto un primo querido, una alegría o un premio de la lotería. La tentación es grande. Ojeando y hojeando y devorando sus páginas dudamos entre los avelines, el salchichón de chocolate, las manzanas del paraíso o las lunas de Sevilla. Ay, las lunas de Sevilla: cáscaras de limón bañadas en chocolate. Sugestivos textos también sobre costumbres y tradiciones. En pleno éxtasis goloso-tradicionalista, Rafa nos pone a Quevedo. Al de ahora. El ‘Quédate’ resuena en toda la casa. Lo tarareamos.

Martes. Comentamos la actualidad en Canal Sur radio con Jesús Vigorra. Hoy están también Patricia Godino en Sevilla y Pepe Landi en Cádiz. Hablando de la injusticia que supone que Bruselas trate por igual a 87 caladeros de Europa donde se practica la pesca de arrastre digo que a ver si van a pagar justos por pescadores. El gran Domi del Postigo, que el domingo hizo en la emisora un programón de lujo a modo de despedida, celebra la ocurrencia, el jueguecín de palabras, enviándome un cariñoso whatsapp. Sentado en mi despacho sonrío y miro la cafetera. No llego a ella. Me da miedo levantarme y que me pregunten algo. Comentando la crisis del Govern catalán elucubro a la vez sobre la conveniencia de tener planchada la camisa que hoy querría ponerme. Las previsiones de lluvia han fallado. La sensación del deber cumplido y no son ni las nueve y media de la mañana.

Miércoles. Han abierto tantas churrerías en mi barrio que han conseguido que tal manjar sea cotidiano. Por lo tanto, despojado del carácter festivo que tenía antaño. O no. Mejor me dejo de reflexiones de diarista y me uno al coro que inaugura mi hijo pidiendo que Amaya nos suba un papelón. Transige. Mientras llegan los tejeringos suaves, crujientes, poco aceitosos y en número par, leo tres columnas, varios titulares, muchos tuits y algunos correos. Me parece a mí o los correos han dejado de tener la relevancia que tenían antaño. El café sabe a fiesta, expectativas y balcones engalanados. Tras el desayuno, leo a Pérez Reverte y escribo una columna sobre ‘Un año y tres meses’, el libro de Luis García Montero. Miro por la ventana, imagino gorriones, atisbo gaviotas, sueño con estorninos y pajareo mentalmente antes de que nos lancemos a la calle. Gentío. La música militar nunca me hizo levantar, dice la vieja canción de Brassens, sí, la conocen. Pese a todo tiene uno briznas de emotividad en la retina por un poco del desfile entrevisto que han dado por la tele con motivo del Día de la Hispanidad. Manzanilla en la Alameda. Dos rondas. En el Refectorio de La Malagueta nos inclinamos por el chivo, tan fantástico como en La Cosmopolita (glorioso la vez última, con Ignacio Peyró y Agustín Rivera), aunque aquí no son chuletitas. Saludo a un productor de cine que bebe un López Cristóbal como nosotros. Reserva. Nosotros, crianza.

Jueves. Con los diarios de Rafael Chirbes hasta las tres de la madrugada. A veces uno no sabe qué opina de algo hasta que no escribe sobre ello. Buscamos en ocasiones morbosamente en estos libros exabruptos sobre los contemporáneos del autor. A veces los hay, como en aquel libro póstumo que le sacaron a Marsé.

Viernes. Plató. Debo haber leído más esta mañana sobre el Consejo General del Poder Judicial que algunos magistrados. Al terminar, me da por asomarme a la playa de Huelin. No tiene este mes vocación de octubre.