Regreso al futuro

Había mucha expectación por el dato americano de inflación, muy importante, pues tanta subida de tipos por el alza de los precios, junto con la inestabilidad por la guerra en Ucrania, ha hecho retroceder a los mercados. Por ejemplo, el Nasdaq ha caído un 36% en 2022.

Veníamos de ver bajar hace unos días el IPC español y francés de septiembre. Esa misma mañana, el IPC de Alemania del noveno mes del año había sido tal y como se esperaba, con un alza mensual del 1,9% (una barbaridad), situando y elevando la tasa anual al 10%. También el dato de precios de EEUU fue como el de agosto, peor de lo esperado, pues el IPC americano quedó por encima de lo apuntado por los analistas en septiembre, moderándose menos de lo previsto en tasa general hasta 8,2% en tasa interanual (esperado 8,1%, 8,3% anterior y pico en 9,1% en junio), aunque es el tercer mes consecutivo de moderación ante el menor precio de los combustibles y cierta mejora en los cuellos de botella.

Por el contrario, la tasa subyacente avanzó por segundo mes hasta 6,6% en su medición interanual, situándose en máximos de 40 años (esperado 6,5% y 6,3% anterior), ante la presión en el componente de servicios (vivienda, servicios médicos y alimentación). Este dato, junto al buen informe de empleo del pasado viernes, refuerzan el argumento de la Reserva Federal (Fed) para seguir subiendo tipos. En este sentido, el mercado da por seguros una subida de 75 puntos básicos para el 2 de noviembre (incluso empieza a descontar un punto), con un nivel de llegada para 2023 entre el 4,75% y el 5%.

Los mercados reaccionaron con fuerte volatilidad en las bolsas (antes del dato, avances cercanos al 1%, para retroceder posteriormente en torno a un- 3% y acabar la sesión con subidas del +2/+2,5%), repunte en TIRes (de TIR -4 pb en 10 años a +5pb hasta 3,93% aunque llegando en momentos al 4,07%) y dólar depreciándose más del 1,5% hasta 0,98 usd/eur (desde mínimos intradiarios a pesar de apreciarse inicialmente hasta 0,965 vs euro).

Muchos no acaban de entender un giro al alza de los mercados tras otro mal dato de inflación. Para mí, después de tantos años, es lo mismo: caídas y subidas. Las buenas y las malas noticias (salvo atentados) no aparecen de la nada. Por ejemplo, con el Brexit no esté del todo claro el NO, y el SÍ fue la traca final para un mercado bajista. Los mínimos del mercado en 2003 fueron con el inicio de la segunda Guerra del Golfo, suponiendo la parte final para un mercado en corrección desde la crisis de las Puntocom. Por el contrario, el acuerdo en 2015 de Grecia con la Troika, fue la guinda a unos meses de subida. Y más llamativo fue el corralito en Argentina, por citar alguno más.

Impresiones y realidades

Llevo semanas hablando con clientes, y todos, ante al aluvión de noticias malas y también por los vaticinios de muchos gurús de los mercados, ven caídas en las bolsas de otro 20%. Si fuera que el mercado ha caído sólo un 5%, lo entendería, pero como decía al principio, el Nasdaq lleva en 2022 un retroceso del 36% y el SP500 un 27%.

Así que me pregunto si no estará pasando lo mismo que en otras crisis: impago de Rusia en el verano de 1998, agravado por la quiebra del gigantesco hedge fund Long Term Capital Management (LTCM); crisis brasileña con fuerte caídas de nuestros bancos en enero de 1999; ese mismo año la guerra de Kosovo; "crack” de las punto.com en el 2000; pánico por los atentados de las Torres Gemelas en septiembre de 2001; inicio de la Guerra de Iraq en 2003; atentados de Madrid en marzo de 2004; verano del 2014 con la posible salida de Italia y España del euro, 2008 y 2009 con el hundimiento de las entidades financieras por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que se transforma de crisis bancaría a bursátil y luego a económica mundial, y finalmente la penúltima, el Covid19 en 2020.

Pues hoy decimos que en todas y cada una de esta crisis, hubiéramos comprado, en todas. Lo vemos a tiempo pasado como una oportunidad de comprar, pero amigo, en aquellos días ni encendíamos el ordenador, nos daba miedo ver como el Ibex35 caía otro 3%. Además, los analistas, la situación económica, las noticias en la tele, prensa y televisión, y las charlas entre amigos ya no eran de futbol, eran de lo mal que estaba todo. Pero hoy hubiéramos comprado. Aquellos días no nos atrevíamos.

Estamos en octubre de 2022 y otra vez todo está igual de mal, por otro motivo, siempre es por otro motivo. Hoy no son ni las hipotecas, ni las tecnológicas, pero el mercado ha caído un 36%, y puede caer otro 10%, o no. Pero si cayera otro 10%, igual decimos que va a caer otro 10%. Y me temo que nosotros no podemos hacer como Marty McFly, el personaje protagonista de la trilogía de "Regreso al Futuro", interpretado por Michael J. Fox, que gracias a su amigo Doc, interpretado por Christopher Lloyd, podía viajar en el tiempo en un Delorean. Nosotros no podemos viajar, ni al pasado ni al futuro, y la cuestión es si otra vez el mercado ha entrado en pánico, estamos en mínimos y es una oportunidad de compra.

* Feliciano Macías es asesor de inversiones de Renta 4 en Málaga