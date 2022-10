Compromiso y fe por encima de las peores rachas

Por fin acabó ayer la «Pesadilla en Martiricos, que camino de un año de desastre en desastre podía ser el mejor título de esa película a la que Pepe Mel y sus jugadores han logrado ahora cambiarle el guión. Desde que el madrileño está en el banquillo, por aquello de su beticismo, resonaba en mi cabeza el mítico «estábamos en la UVI» de Lopera. El míster pidió un mes de plazo para cambiar el rumbo. Y ayer, al fin, el enfermo pudo volver a planta.

Fue domingo de victoria sin brillo para el Unicaja. Bien lejos de la Costa del Sol, en tierras gerundenses, un suma y sigue que ya ansiaba el Málaga CF. Día festivo igualmente para saborear con sonrisa de oreja a oreja la resaca de una nueva gesta europea del Balonmano Costa del Sol Málaga. Y el 3-2 puso la guinda. Victorias son también amores para que por las calles podamos ver cada vez más y más camisetas, de las que el propio Mel mencionaba hace unos días.

Málaga respira deporte. Mucho. Y a las puertas de la Davis o del regreso de las grandes carreras populares en la capital costasoleña uno no puede dejar de pensar en esos miles de aficionados que de padres a hijos han contagiado desde la cuna la ilusión por unos colores.

El sábado sin ir más lejos tuve la suerte de conocer a Luis Ruiz. No me pregunten por su apodo, si es que lo tiene. Él es un veterano hostelero que pasa sus veranos desde hace años en el beach del restaurante que hace las veces de faro y guía dentro puerto deportivo de El Candado. Posee el título oficioso de ser el malagueño que más y mejores mojitos prepara en Málaga.

Su fama fideliza a personajes anónimos y no tan anónimos, incluidos algunos del mundo del deporte. Igual olvidan por lo tanto su apellido o el apodo, si lo tuviera, aunque siempre tendremos un argumento en forma de cóctel para que vuelva a nuestra memoria.

Luis se levanta muy temprano, porque Dios así le ayuda, y opta siempre por frutas frescas y de cercanía. Es su secreto, además del mimo y de la sabia elección de las cantidades. Y en esa apuesta por lo cercano, como buen malaguista de cuna, no se pierde un partido del equipo de sus amores.

Ha vivido y sufrido todas las etapas del Málaga CF, del desaparecido CD Málaga, y en cinco minutos te da una lección de fútbol que ya quisieran muchos. Es de esos miles de aficionados, quizás no tantos si nos quedamos con los que incluso eran fieles a mediados de los noventa, cuyos hijos y nietos tienen la camiseta y el carné de abonado desde que abrieron sus ojos.

Tiene Luis mucho arte. Y mucho sentimiento. Para la mayoría de sus sus compañeros, Luis es el malaguista de la plantilla. De esos abonados, igualmente no tantos, a los que les da rabia ver a sus paisanos animando a los grandes equipos cuando pisan el césped de La Rosaleda.

Luis es ejemplo. Hoy me he fijado en él porque hasta este fin de semana sólo tenía referencias suyas de oídas. He tenido que ir a comprobar que es seguidor incondicional justo unas horas antes de que el Málaga CF vuelva a ganar en casa y de que se retiren hoy, hasta la próxima temporada, todas las hamacas en las que miles y miles de personas han podido disfrutar de los excepcionales mojitos de Luis, o de ese daiquiri con mango de la Axarquía que también quita el sentido. «Nos vemos el próximo verano», le decía este sábado a algunos de esos clientes que ha fidelizado con la misma pasión con la que irradia amor por el Málaga CF a pie de chiringuito.

Nos vemos en 2023 o nos vemos en Martiricos, como también expresa a otros. Su peregrinar hasta el templo blanquiazul es como digo incondicional. Y escribo estas líneas justo cuando ya debe estar volviendo a casa desde el estadio. Él hoy había vuelto a poner 3-0 en la porra, como tantas semanas. Es lunes de sacar pecho, Luis. Acabó la mala racha. Compromiso y fe.