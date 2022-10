Me he propuesto durante un tiempo no escuchar nada de lo que sucede en el mundo porque no lo comprendo en muchos casos y en otros simplemente no quiero; no comprendo, por ejemplo, cómo a estas alturas de la civilización todavía somos capaces de dispararnos unos a otros hasta la muerte, de decidir desde el sillón de algún despacho que caigan bombas en hospitales y colegios; no asimilo que con tanto conocimiento adquirido, con tantas evidencias que nos señalan el error, sigamos exprimiendo el néctar de la vida hasta extinguirla, no se explica cómo todavía seguimos contaminando todos tanto, quemando hasta la última gota de gasolina que pueda venderse y escupiendo el infierno hacia cielo por los tubos de escape y chimeneas; no tiene mucho sentido tampoco que en una situación de crisis económica mundial sigan amasando beneficios las mayores fortunas mientras los desafortunados se ven aplastada por una codicia sin límite ni ética. Y como todas las noticias son más de lo mismo, lo mal que está todo y cómo va empeorando: el día de la marmota, donde algunas soluciones se conocen pero se prefiere la rentabilidad de los problemas, pues eso, me he propuesto que lo mejor será descansar de lo que pasa hasta que las consecuencias me acorralen y lo impidan, si lo malo nos amenaza y se expande, si la luz del final del túnel es la explosión del siguiente problema y vamos encadenando tramos de calamidades, si todo es fuego y todo arde, lo mejor será apartar del incendio lo que todavía está salvo, y centrarse sólo en eso de tanto en tanto.

Mientras haya todavía un buen libro a mano, una tarde de domingo cualquiera a solas sin prisas, la sonrisa cómplice de los que nos quieren, o el regalo de la alegría de los más pequeños correteando su inocencia por los pasillos, que ruja el mundo, que ruja.