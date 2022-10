El fracaso de Putin como historiador y estratega

El presidente ruso debió de ser un eficaz agente del espionaje soviético en la Alemania dividida, pero, ni como historiador, ya que tergiversa el pasado, ni como estratega militar quien osó compararse un día con el zar Pedro el Grande parece estar a su altura.

Con su invasión de Ucrania, Vladimir Putin se propuso corregir al menos en parte la que calificó como “la mayor catástrofe geopolítica del siglo (XX)”, es decir la disolución de la Unión Soviética bajo Mijail Gorbachov y Boris Yeltsin, pero cometió un error de consecuencias imprevisibles para el mundo.

Ante la amenaza que suponía para Moscú el cerco de Rusia por una alianza militar como la OTAN, progresivamente ampliada, frente a promesas verbales en sentido contrario de Washington, a países que habían formado antes parte del Pacto de Varsovia, Putin decidió trazar en Ucrania una línea roja.

Pero calculó mal la determinación de EEUU de incorporar a su órbita a uno de los mayores países de Europa, absolutamente crucial para sus intereses por sus recursos naturales y su importancia geoestratégica, que le permite reforzar así su propia hegemonía sobre el continente.

Como se equivocó también Putin al creer que los países europeos, sobre todo Alemania, que había defendido hasta el último momento la construcción del segundo gasoducto del Báltico, no seguirían dócilmente a EEUU en su viejo proyecto de cercar a Rusia y dividir a Eurasia.

Y es también muy posible que el líder del Kremlin haya vuelto a equivocarse ahora al anexionarse cuatro provincias del Este y Sur de Ucrania con el argumento de que su población, mayoritariamente rusófona y que ha tenido que soportar durante años vejaciones y ataques de las fuerzas ultranacionalistas de Kiev, así lo quiso.

Tal vez piense Putin que al declarar esas provincias parte del territorio nacional, conseguirá movilizar a la población rusa, que siempre ha soportado los peores sacrificios cuando la patria estaba en peligro.

Basta recordar la desastrosa campaña rusa de Napoleón o el fracaso que sufrió 130 años después la Alemania de Adolf Hitler en una guerra en la que por cierto Rusia tuvo el doble número de muertos que el país agresor.

También tras la revolución de octubre y durante la guerra civil, la Rusia de Vladimir Lenin logró enfrentarse con éxito a las

potencias europeas y del área anglosajona que junto al Japón imperial acudieron en defensa del Ejército blanco.

Por el contrario, cuando fue Rusia la agresora ocurrió todo lo contrario: la guerra de 1905 contra Japón acabó en desastre y su participación en la Primera Guerra Mundial dio al traste con el gobierno despótico de los zares.

Mucho más reciente es la larga y malhadada intervención de la Unión Soviética en Afganistán, que acabó como han acabado siempre todas las intervenciones extranjeras en ese país asiático: la última, la de EEUU.

¿Cree acaso Putin que con la incorporación al territorio patrio de las cuatro provincias rusófonas ucranianas va a convencer a sus compatriotas de que es ahora la Madre Rusia la directamente amenazada y que ello exige sacrificios como los que tan estoicamente han soportado los rusos en otros momentos de su accidentada historia?

El éxito, por el momento sólo muy parcial, de la contraofensiva ucraniana gracias al masivo armamento de la OTAN y la ayuda inestimable de los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos, puede convertirse en el más serio contratiempo para el presidente ruso de cara a su propia población.

Tal vez confíe Putin en que con la prolongación de la guerra, los europeos comiencen a hartarse de los sacrificios impuestos por sus gobiernos para superar una crisis energética de la que éstos culpan exclusivamente a Rusia y presionen a los políticos para que dejen de enviar armas y hable por fin la diplomacia.

Pero ¿no podría también suceder que las elites rusas, que hasta ahora parecen haber apoyado casi ciegamente a Putin, comiencen a dudar de que Rusia logre derrotar a Ucrania sin recurrir a su arsenal nuclear y consideren, sin embargo, esta opción demasiado arriesgada?

Al mismo tiempo, Putin, que comenzó esta guerra insensata y no parece consultar con nadie, no puede salir de Ucrania con el rabo entre las piernas como le gustaría a la OTAN porque peligraría incluso su cabeza. El momento, en efecto, no puede ser más peligroso.