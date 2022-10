Masticadas y quebradas

A falta de ducha, desodorante. El asfalto cuesta una pasta y cada vez más (petróleo es), por lo que entre eso y que el Gobierno se arruga a poner alguna clase de tasa por desgaste de las carreteras la renovación de éstas se aleja, mientras se siguen agrietando, hundiendo y rompiendo, un déficit acumulado evidente que no sale en la estadística. Tampoco hay estadística de accidentes y averías provocados por la quiebra del pavimento. Como no obstante algo hay que hacer para disimular que no se hace, la última es el lenguaje de señales horizontales, con dos nuevas modalidades experimentales de reducción de velocidad por razones de seguridad, llamadas ‘dientes de dragón’ y ‘líneas de borde quebradas’. Por razones de seguridad grandes tramos de autovías y carreteras deberían tener las nuevas señales, que son, eso sí, muy expresivas: las carreteras muerden y han dado en quiebra.