Encuestas sabrosas

Me imagino a Tezanos levantándose de madrugada y yendo a la cocina. Del CIS. Y allí,con un ataque de gazuza, igual el hombre se come dos escaños del PP, un punto de valoración de Abascal y un porcentajito de expectativas, con sal y limón, de Yolanda Díaz. Tezanos anima las tertulias. Yo creo que hace sondeos para que se hable de él, ha salido el CIS, qué opináis y venga leña e invectivas y venablos y que malvado es Tezanos, las ondas temblando, los analistas arreando y después de la publicidad seguimos con Tezanos, no os preocupéis. La tezanidad es un estado de ánimo. Tezanos es ambrosía de columnista. Muchos de los que lo critican, criticamos, anteponemos el latiguillo ese de «en el CIS, que conste, hay muy buenos profesionales». Y tal. Como culpándolo solo a él. Pero uno se pregunta cómo hace Tezanos, rodeado de todos esos buenos profesionales, para manipular los sondeos. O sea, irrumpe de pronto, pide los papeles, las encuestas, los números y los resultados y brama: ¡ponle más a Sánchez, ponle más! O cómo. O por qué. O de qué manera. O quién lo consiente. Tezanos es la sal y pimienta de la política, más pimienta para unos, más euforia para el PSOE. Sondea que algo queda. La pregunta es un arma cargada de futuro. No sabe, no protesta. El CIS proclama que el efecto Feijóo se desinfla. Este es un país que confunde a los líderes con globos. También pronostica que Vox va viniendo a menos, pero para eso no hace falta una empresa de sondeos y sí salir un poquito a la calle a oír a la gente y mirar un poco los periódicos para oír a Olona. José Félix Tezanos es el presidente del CIS y ayer ofreció un desayuno informativo. Yo cuando voy a un desayuno informativo procuro ir ya desayunado e informado, dado que el conferenciante suele ser más partidario de darse pisto que de darnos café. Tezanos habló mucho y no escondió su militancia socialista ni su aprecio a Sánchez. Según las últimas encuestas, el público desayunante era afín. Asintió y se fue a por tejeringos.