Un vuelo hacia la otredad

Si la primavera altera –dice el adagio popular-, este otoño anunciado demasiado cálido también perturba, a unos más que a otros, sí, pero de alguna forma sigue agitándonos. Reconozco mi inquietud ante los continuados, arbitrarios y pretéritos enfrentamientos localistas entre capitales andaluzas: el vuelo directo a New York ha sido otro detonante más de esta rivalidad irracional auspiciada por unos personajes irreflexivos, enfilados por una vía donde parece que el desafío lo justifica todo en vísperas de un año electoral. Esta pugna paradójica, desde una mirada cariacontecida, me conduce a pensar en el término «otredad», una acepción desconocida para estos defensores de la sinrazón.

Según la RAE, otredad es una voz utilizada generalmente en contextos antropológicos, filosóficos y sociológicos. Con ello lo que se desea hallar es el conocimiento del concepto del «otro», el cual se encuentra en nuestro entorno; sin embargo, no lo percibimos porque se nos aparenta diferente y al no pensar como nosotros, algunos de nuestros representantes insisten sin argumentos sólidos, en buscar la fórmula de desensibilizarnos como si no existieran los otros. Por esto, este concepto es una manera de encontrar el entendimiento completo entre nosotros (el «yo malagueño») y los demás (los «otros sevillanos»), quienes persuadidos pueden simular ser diferentes. Esta palabra –otredad- analiza el sistema de vida desde varias perspectivas; no obstante, retornaremos siempre a un espacio en el cual se encuentra el principio de observar juntos a individuos hostigados para ser velados por la diferencia. Realmente la aceptación de esa disimilitud nos convierte a todos en seres únicos y excepcionales. Así, la otredad debe normalizarse con un enfoque positivo y cómplice. A todos los instigadores de las porfías entre ciudades copartícipes, les recuerdo al escritor romano Apuleyo: «Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos».