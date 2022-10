Hace 65 años, me acuerdo exactamente porque era el 31 de enero de 1957. Iba por la avenida del doctor José Gálvez Ginachero, Hospital Civil, subido en el asiento trasero de la bicicleta Orbea que tenía mi padre. En mitad de la avenida, nos cruzamos con un arriero que venía súper cargado de arena que había extraído del río Guadalmedina. Y el pobre mulo que arrastraba el carro no podía más de tanta carga que soportaba. Pero este hombre lo quería solucionar todo a la fuerza. No quitando carga al carro, sino dándole latigazos sin compasión al mulo. El animal recuerdo y mira que hace años, sangraba por el lomo y por su parte superior y echaba espumas blancas por la boca. Tirado en el suelo sin posibilidad alguna de levantarse. Mi padre paró la bicicleta y le dijo: «vas a matar al animal». Y el arriero, me imagino que nervioso y frustrado, le dijo: «el mulo es mío y hago lo que me da la gana con él. Este me tiene que acarrear la carga». Siguió dándole latigazos y la sangre ya manchaba toda la calzada. Esto sucedía exactamente a la salida del colegio San José de la Montaña. Las cosas de mi padre, fue en busca del arriero para quitarle el látigo. Naturalmente, el hombre reaccionó bruscamente y le dio un empujón a mi padre. Pero mi progenitor, que no había estudiado diplomacia, se sacó de la cintura una aguja de coser sacos y aquello fue un espanto. El arriero con el látigo y una navaja y mi padre con la aguja en la defensa del animal. En este siglo que vivimos tan civilizado e hipócrita, ¿se daría una circunstancia como esta? Uno defendía sus principios y el otro defendía sus intereses económicos, absurdamente porque el mulo acabaría muriendo. Y yo, como espectador, viendo como un padre de familia arriesgaba la suya por defender otra vida, que no hablaba, pero sufría. Hace ya 70 años, mi padre pertenecía a la Asociación de Animales y Plantas y mensualmente pagaba su cuota. La vida de un animal para muchos no significa nada, pero para otros muchos significa el perder un compañero que te pide muy poco a cambio.

Bartolomé Florido

Málaga