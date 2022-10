Suicidio virtual

Tiro la toalla. Tengo la sensación de que no conecto bien con la gente, que no me expreso conforme a los cánones actuales, que mis formas de obrar y pensar están caducas o no encajan.

En 2009 subí al carro de las redes sociales a la entidad para la que trabajaba (Facebook, Twitter y YouTube eran las que se manejaban) ya que estaba convencida de las increíbles posibilidades y repercusión que tendrían. Topé con ciertas dificultades, pues en Facebook no existía aún el perfil empresa y, cuando lo implementaron, me dejé las pestañas en la pantalla investigando cómo migrar de un perfil personal a uno profesional con toda la información en inglés. Ya es historia. Yo misma ingresé en LinkedIn, pero cierto pasado quería colarse en mi presente, así que me fui, hasta que me quedé sin empleo y volví, aunque realmente no me ha servido para su supuesta finalidad. Durante el confinamiento hice formación del Imfe sobre redes sociales, pero cada día las detesto más. Soy un bicho raro y en esta época de ‘haters’ yo odio el tiempo que me quitan y el desasosiego que me generan con tanta gente malediciendo y tanto papanatas con sorprendentes tropecientos seguidores que se pirran por sus sandeces… Eclipsan lo bueno que encuentras, además el tiempo que afanan no lo devuelven y ni aprendes porque no hay tiempo de asimilar tanta información. Tengo una discretísima actividad y me siguen unos pocos usuarios. No despierto pasiones ni a favor ni en contra, así que debo haber encontrado un equilibrio impensable o quizá me asomo al abismo de la indiferencia, como la de mi madre cuando no hago lo que ella quiere.

Soy una incomprendida ‘red-social’ y, sin haber llegado al ‘metaverso’, hoy me suicidaré virtualmente. Adiós mundo ciber cruel.