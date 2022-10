El Wannsee, aquel lago en la cuenca del Havel

Mis padres decidieron pasar aquel lejano domingo del verano de 1942 en las umbrías que rodean un hermoso lago de los alrededores de Berlín: el Wannsee. Muy, muy cerca del Postdam mágico, al que tanto amaron los reyes de Prusia. La guerra estaba en su tercer año. Los horrores de los bombardeos casi no habían tocado todavía a la capital del Tercer Reich. Mi padre, un joven diplomático acreditado en la Embajada de España en Berlín, intuía que la destrucción total de aquella orgullosa y confiada capital podía estar muy cerca. En cuanto al Wannsee, encontré estos curiosos datos en la página 1568 del tomo número 69 de la Enciclopedia que en sendas ediciones de 1929 y 1989 publicó una legendaria editora madrileña, la Espasa Calpe. Cito a continuación y con gratitud el texto que acompaña a esa entrada, ‘Wannsee’, en el pundonoroso diccionario enciclopédico español:

«WANNSEE. Geog. Lago en la cuenca del Havel, entre Spandau y Postdam (prov. de Brandenburgo, Prusia, Alemania) de 3 kms. de long. y de 2 á 3 m. de profundidad. En su margen SO. Se halla la colonia del mismo nombre, perteneciente a la presidencia de Postdam, circ. de Teltow, punto de enlace de las líneas férreas Berlín-Postdam (Wannseebahn); Charlottenburgo-Wannsee y Berlín-Nordhausen. Es lugar de esparcimiento muy frecuentado por los berlineses, con templo evangélico, monumento á Bismarck y el sepulcro del poeta Enrique von Kleist; 3.000 h. Al NE de la población y a oril. del lago se halla Berlitzhof, con la instalación de la traída de aguas de Charlottenburgo; al E. la colonia Nikolassee, en la l.f. Charlottenburgo-Wannsee».

Aquí termina la docta cita de la enciclopedia. Soy fiel a algunas tildes, entonces preceptivas y a las que añado otro dato muy importante. En las orillas del Grosser Wannsee se levanta hoy una majestuosa residencia, la Villa Marlier. Fue construida en 1914 por Ernest Marlier, un eminente y pacífico comerciante berlinés. En un aciago 20 de enero de 1942 entró en la historia de la infamia esa casa palaciega, merecedora de un destino más honroso. Pues allí y en ese día celebraron unos muy destacados jerarcas de la Alemania nazi las reuniones de trabajo, que permitieron que las atrocidades contra el pueblo judío, cuyo exterminio final estaban fríamente planificando, se convirtiesen en una monstruosa realidad. Y además un crimen casi sin precedentes contra la humanidad, indigno de un gran pueblo; como el alemán. Crimen que culminó con el holocausto de millones de judíos. Niños, mujeres, hombres y ancianos. Todos inocentes.

Como evocación del 50º Aniversario de aquella obscena conferencia, en el 20 de enero de 1992, las autoridades de una nueva Alemania convirtieron la antigua Villa Marlier en un museo monumental. Dedicado al recuerdo de las víctimas del Holocausto.

Mi padre nunca quiso pactar ni con el horror ni con la náusea que le producían aquellas doctrinas demoníacas. Ya en aquel verano del 1942 presentía que el final de su carrera diplomática estaba muy cerca. La potencia anfitriona –Alemania- no podía permitir aquellas posturas de rechazo e indignación por parte de un modesto representante diplomático de un país neutral, España. Como protesta, por su cuenta y bajo su total responsabilidad había decidido apoyar públicamente y socorrer a las víctimas, los alemanes de origen judío. Todos ellos víctimas inocentes del odio institucionalizado por el régimen nazi y los secuaces de Hitler. Los temores de mi padre al final se confirmaron. Antes del final del año regresamos a España. Había sido expulsado de la carrera diplomática.

Siempre sospeché que fue su afecto por la otra Alemania, la que fue depositaria y pilar indispensable de la gran cultura europea, lo que le impulsó: antes de tener que regresar a España, quiso dedicarle a esa otra Alemania, con su pequeña familia, una discreta despedida privada. El ejemplo de Postdam y el vecino Wannsee, lugares sagrados, mancillados en aquellos años en lo que representaron en la historia alemana, así se lo inspiraron. Por eso me he permitido publicar hoy aquella vieja foto, tomada en aquel momento del año 1942. En honor de todos aquellos que no quisieron pactar con la náusea. Ni mirar para otro lado.