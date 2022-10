Caperucita Roja al otro lado

Se sabía, pero era de mal gusto/políticamente incorrecto decirlo, que «la generación más preparada de la historia», el 34 por ciento de los jóvenes andaluces, no tiene ni Bachiller ni FP, que ya es no tener. Así lo advierte el último informe de la OCDE sobre educación, que indica que España es el país con mayor tasa de la UE de jóvenes sin estudios. Pero hoy la juventud se idolatra, no porque se quiera ser joven siempre, que esa es otra cuestión, o la cuestión, sino porque alinearse con la juventud resulta progre, y con lo antiguo carca. No siempre fue así, pero estos son otros tiempos, ya se sabe. Fíjense que las mujeres del PSOE, de dentro y de fuera, están rebotadas ante la sola idea de que Antonio ceda ante los podemitas en la ley trans y se les vaya por el sumidero las conquistas de su feminismo. ¿Y el PP qué dice?, pues practica jiu-jitsu brasileño para agravar las diferencias entre los socios. Esta sería una de las pocas leyes que la derecha se atrevería a cambiar si gobierna, ya saben la suerte que corrió la del aborto.

Otros se han ido antes. Como Jesús Candel, Spiriman, que decía que quien quiere curarse de cáncer se cura, los enfermos y familiares le acusaron de frívolo y, para más inri, él murió de la terrible enfermedad. Descanse en paz. Paolo Vasile también se va, pero de su tele, era como un hijo de Berlusconi padre pero el hijo del aliado de Meloni le ha dado el finiquito y el otro lo envuelve en que quiere pasar más tiempo con su mujer, pero ¿con quién se casó?, es la pregunta. Peor es que un exconcejal y un ex alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla pusieran el otro día al PSOE a la altura del atún tras asegurar que se benefició de las mordidas que pagaba la empresa Fitonovo a cambio de contratos municipales. Ya se verá, pero es lo que le faltaba al PSOE de Espadas después de las sentencias de los ERTEs, no te digo. Mientras, el duro erotismo del poder -algunos dicen que más bien es pornografía- lleva a Juanma Moreno a abrazar ahora… ¡el andalucismo de Alejandro Rojas Marcos! Arenas le había abierto camino reconociendo Andalucía como nacionalidad histórica y a Blas Infante como padre de la patria… En fin, Moreno puede dar una sorpresa cualquier día si se erige en Califa, con permiso de Julio Anguita, por supuesto. Como le ha pasado a la exministra Trujillo, que defiende que Ceuta y Melilla son marroquíes y demanda que se devuelvan. La socialista reside actualmente en Marruecos, pero lo que no han dicho las crónicas es que está allí porque se enamoró de un político marroquí, Nordin Fatha -de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares-, que no solo le robó el corazón, sino también el seso en 2015, hasta que en diciembre pasado murió el hombre. Como se ve, el amor rompe fronteras, como las de España. ¿Buscaba trabajo María Antonia en Marruecos? Septiembre es el mes con mayor diversidad de aves migratorias cruzando el Estrecho en su cita postnupcial, como la cigüeña negra o el águila culebrera, hay tantas... Pero hablando de Caperucita Roja… El Parlamento ucraniano está debatiendo actualmente sobre una nueva ley mediática que podría crear un regulador controlado por el Gobierno. La Federación Europea de Periodistas y el norteamericano Comité para la Protección de los Periodistas ya se han mostrado críticos con esta legislación, solo los gregarios mirarán para otra parte. Lo que no cabe duda de que suben son los días que hemos de trabajar para pagar a Hacienda, concretamente 210, frente a los 177 de 2018, 33 días más de galeotes. Menos mal que tenemos la ONU, que nos echa una mano, pero al cuello. Su Comité de Derechos Humanos acaba de dictaminar que España «violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña» al suspender de sus funciones públicas a encausados en el procés antes de que fueran condenados en 2019. Con estos amigos de Nueva York, los del otro lado del Estrecho, más Hacienda… estamos salvados. Federico García Lorca lo confesó: Yo pronuncio tu nombre En las noches oscuras Cuando vienen los astros A beber en la luna Y duermen los ramajes De las frondas ocultas. Y yo me siento hueco De pasión y de música. Loco reloj que canta Muertas horas antiguas.