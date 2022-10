Cóctel de emociones

Lunes. Aprovechando la pausa del mediodía me interno en la Fnac y, oh, sorpresa, nueva novela de Manuel Vicent. Sobre Concha Piquer nada menos. Y breve. La acción comienza cuando la Piquer va en Nueva York a una farmacia para conseguir una botella de vino con la que celebrar la Navidad. Estamos en la Ley Seca. Que no va a ser la que me aplique yo hoy, dado que con algo habrá que mojar las conchas finas estupendas que van a tener en el Refectorium de La Malagueta. Me topo, escrutando los estantes, con una nueva edición, bella y algo pop, de La Ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza. No me resisto a acariciar el volumen y a leer de nuevo y por enésima vez ese comienzo mítico: «El año en que Onofre Bouvila llegó a Barcelona la ciudad estaba en plena fiebre de renovación». A la tarde, mucho trabajo y ese picor de las pequeñas obligaciones cotidianas, domésticas, agobiantes, lacerantes y a ver dónde aparco. De vuelta a casa, con la noche ya enseñoreada, me encuentro a mi vecino Pepe de Campillos, cantaor, gran persona, hablamos de Chiquito, con quien trabajó, «a diario» durante diez años. El otro día dio testimonio de ello en el programa Lazos de sangre, de TVE. Pepe tiene varios bolos en ciernes y yo me alegro. «Bueno, voy a pasear a mis leones», me dice a modo de despedida tirando de sus canes.

Martes. El que es goloso lo proclama a bombón y platillo. Miércoles. «Toda generalización, incluida esta, es una estupidez» (Chesterton). Jueves. «Aquí tienes un montón de personajes para sacar en tu dietario», me dice un actriz en la fiesta de los premios que cada año entrega este periódico. Me toca asiento al lado de José Lebrero, director del Museo Picasso Málaga, hombre universalista, culto y amable. Le pregunto por su opinión acerca de cómo va a ir evolucionando la marca Picasso, ahora que se va a conmemorar el cincuenta aniversario de su muerte. Al terminar el acto todos quieren saludar a Juanma Moreno, que ha pronunciado una alocución distendida y plagada de bromas. María Peláe trenza un discurso sobre la cultura que merecería hacerse viral. Búsquenlo. Saludos, abrazos, fotos, vanidades, gentes que te alegras de ver. También de la otra, pero poca. Javier Ojeda le mete marcha, junto a un saxo, al cóctel posterior. Me doy a la cerveza, a la amistad y al jamón. Me quiero hacer un selfie con la gran Isabel Morillo pero se me escapa. Otros han estado más rápidos. Alcaldes, empresarios, delegados de la Junta, emprendedores, cineastas, deportistas, médicos, emiten entre todos un sonido como de relajada complicidad y la noche nos va encontrando con la temperatura perfecta y un brindis de vino blanco. Viernes. Día libre, mar plato. Mi hijo se ha procurado una bolsa con todos los «snacks» que quiere tomar a bordo. Menos mal que el capitán había provisto la nevera de zumos, colas y cervezas. Hay unanimidad entre los intrépidos lobos de mar que hoy formamos la tripulación en que se va a bañar Rita. No obstante sería inexacto hablar de frío, pero somos gente prudente. Se nos va casi todo el rato en mirar la línea de costa abarrotada de ladrillo, otear el horizonte (qué si no otear se hace en un barco) y hablar de qué tipo de arroz nos van a dar en puerto. Experimento un gran placer al fotografiar este momento y (no) subirlo a las redes. Somos gente elegantes: nadie pronuncia eso de «qué suerte vivir aquí con esta temperatura en octubre» y bla, bla. La mar inspira, pero todos deberíamos nacer con un cupo de metáforas náuticas que se nos agotaran pronto. Rememos todos en la misma dirección y tal.