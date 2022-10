La lluvia y el otoño

Nunca he sido muy fan de la lluvia. Siempre he creído que este antagonismo mío es debido a que la vi caer por primera vez a los tres años. Tal vez sea por eso, porque la primera vez que vi la lluvia la percibí como un ente extraño y frío que cae del cielo a destiempo, sin avisar, y vuelve melancólicos a los cristales, que me pongo de mal humor los días de lluvia. Además, la lluvia te obliga a tener preparados una serie de avíos, como llamamos en el sur al conjunto de cosas necesarias para realizar una actividad. Dichos avíos son, evidentemente, las botas de agua y por supuesto el chubasquero y el paraguas. El paraguas es esa cosa de varillas y tela impermeable que cuando está mojado no sabes donde colocar y que tiene una tremenda vocación de perderse.

Estoy segura de que con todos los paraguas que he perdido en mi vida se podría proteger de la lluvia a la ciudad de Nueva York en su totalidad. Los paraguas tienen la perfecta habilidad para desaparecer de esta parte del universo que solo está al alcance de unos pocos objetos como son los calcetines, las pilas y las tapas de las fiambreras. Supongo que el otro motivo por el que no me gusta demasiado la lluvia es que la hago responsable de mi vuelta a la rutina, a esas mañanas que no calientan, a lo efímero de las tardes y al frío. Reflexiono sobre esto, sobre el agua, en estas tardes de otoño en las que la lluvia parece haberse dado de baja. En el sur la lluvia siempre es escasa y se reparte en unas pocas semanas al año, una en octubre, dos entre noviembre y diciembre, una en Semana Santa y una al inicio de la primavera. Ahora el tiempo no sigue su ciclo habitual y el verano se atrinchera en nuestras playas y calles renunciando a despedirse, pero la cuestión es que echo de menos la lluvia, aunque su ruido al caer me ponga nerviosa y no me deje maldormir. Echo de menos la lluvia y mis enfados porque no encuentro el paraguas y esquivar los charcos por la calle y las goteras que salen en mi estudio cuando llueve muy fuerte y el gris panza de burra del cielo y que se vaya la luz y que se rieguen los campos y que beban los pájaros del agua que queda en las macetas y que el mundo se lave la cara y pulse su botón de reinicio.