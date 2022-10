CARTA A THÉO

Querido hermano, hoy te escribo desolado. Más aún. Bien sabes que un día te escribí para que comunicaras a Serret que a mi me desesperaría que mis figuras fueran buenas, que no las quiero académicamente correctas. Me han dado muchos palos por ello. En la pintura más música y menos escultura, ya sabes. Pero hoy me han matado. Hoy han escupido sopa de tomate a mi cuadro de los girasoles. Son ganas de ensañarse. Cavé sordamente para hacerme un nombre, y ahora esto. Es lo más descoronazador de mi ya triste y vaga senda. Dicen que han sido unos ecologistas. A mí, que siempre defendí que el arte es el hombre agregado a la naturaleza. Qué belicosa falta de respeto. ¿Otra vez debo aceptar esto con pasividad? Me han matado. Que bajeza tan estéril. Yo seguiré el camino, pero duele. Duele mucho. Sin más, tu hermano Vincent.

Francisco García Castro. Estepona