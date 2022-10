Hay cosas que simplemente no se pueden conseguir. Objetivos que uno se pone que están más allá de lo que se puede alcanzar, sueños que nos empujan al despertar contra la realidad. Hay cosas que nos gustaría poder hacer, o tener, o no tener que hacer más, verdades que nos encierran tras las rejas de lo posible y fantasías que nos liberan y tiran de nosotros hacia mundos imaginarios donde lo que uno desea se vuelve asequible, donde sucede lo que uno quiere, cuando uno quiere, allí, en esos mundos, donde los siempre duran todo el rato y los nunca no aparecen, donde querer es poder y siempre se quiere. Tarde o temprano la estricta realidad pincha el globo de esa realidad aumentada y caemos sin remedio.

Hay cosas que queremos y sabemos que no se pueden, pero seguimos queriéndolas. Porque no siempre queremos vivir bajo el yugo de lo posible, porque hay deseos, ilusiones, objetivos, que tenemos o nos fijamos no tanto para llegar a ellos como para ver hasta dónde nos llevan o sencillamente para que nos acompañen por el camino y nos lo hagan más ligero, no tan pesado ni predecible. Además, uno no sabe de antemano siempre la diferencia entre lo imposible y lo improbable, entre lo que no se puede y lo que cuesta o entre lo que realmente queremos y lo que tan solo deseamos y a veces nos sorprendemos alcanzando con las manos aquello que parecía inasible, y lo que era una ensoñación termina despertando nuestras vidas.

No creo en lo de que querer es poder, hay muchas cosas que no se pueden por más que uno quiera, pero tampoco entendería que se dejara de querer por eso. A veces los sueños son cuestión de principios y no importa cuánto se tuerza el mundo o retuerza la realidad que nada romperá las ganas de soñarlos y siempre cabrá intentarlo.