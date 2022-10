EL GAZPACHO CON PEPINO

Lo diga quien lo diga, no hay posible discusión en ciertos términos referidos a determinados platos de nuestra gastronomía. Se puede discutir si la tortilla de patatas debe llevar o no cebolla, pero es indiscutible que si al gazpacho no se le añade su correspondiente ración de pepino, ni es gazpacho ni nada que se le parezca, porque le falta un ingrediente tan esencial, que sin él, puede ser de todo menos gazpacho. Es algo tan evidente como que hay que llamar al pan pan y al vino vino, porque por muchas variantes que haya del primero y añadas del segundo, seguirán siendo pan y vino, y no hay quien lo discuta. Puedo entender que la paella, otro de nuestros buques insignia, tenga múltiples variantes, pero quitarle el pepino al gazpacho es un auténtico sacrilegio, lo diga quien lo diga, que está uno harto de que le den gato por liebre. Enrique Stuyck Romá málaga El porvenir mundial con Xi Ping Es posible que sobrevivamos a la guerra de Putin, aunque el Gobierno español está comprando más y más elementos de protección nuclear. Pero, entonces, como titula su editorial sobre el tema Le Monde, tendremos todos que adaptarnos al endurecimiento del poder en China. No cabe otra alternativa, al romper brutalmente ahora Xi Ping todas las barreras existentes para impedir que surgiera un nuevo y mucho más mundialmente poderoso y peligroso leninista Mao. Hemos de aprender en la UE del error de nuestro depender tanto de Rusia para evitar que Xi nos hipoteque, divida, debilite y...

Martín Sagrera Capdevila. Málaga