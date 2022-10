PROLIFERAN LOS REDICHOS

Es muy frecuente escuchar, en cualquier medio de comunicación e incluso en reuniones informales, a personas que hablan con autosuficiencia, que terminan generalmente sus discursos con un «dicho queda», dictando sentencia. Ya no es suficiente con el «más allá de», expresión que se utiliza para apostillar cualquier argumento. De ahí que a muchos no les basta con referirse a sí mismos continuamente, como si estuvieran en posesión de la verdad absoluta, haciendo un alarde de supina egolatría, y tienen que dejar muy claro que lo que ha quedado dicho es lo que han dicho ellos, que no hay más verdad que la suya, que no les importa las opiniones de los demás y que el que no esté de acuerdo con sus planteamientos que con su pan se lo coma. De un tiempo a esta parta hay una auténtica plaga de redichos que solo saben mirarse al ombligo y darse besos en el espejo, al salir de su casa, al volver a entrar, y por donde pasen, que se quieren mucho. Porque lo valen, ¡oiga!

Enrique Stuyck Romá. Málaga