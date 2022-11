UNA BROMA QUE NOS VA A AFECTAR A TODOS

Estamos viviendo tal suerte de despropósitos, a todos los niveles, que uno ya no se sorprende de nada, como pueda ser lo del cambio climático, una circunstancia que no teníamos en cuenta a pesar de los innumerables toques de atención que venimos recibiendo. La naturaleza se está revelando ante nuestra pasividad, en forma de espectaculares tormentas, devastadores ciclones y temperaturas extremas, lo que genera sequías, incendios y demás cataclismos. Ya no vale ponerle buena cara al mal tiempo sino más bien al contrario, porque lo que ayer se consideraba bueno, en términos de climatología, hoy puede ser fatal, como la falta de lluvia que está secando los pantanos. Habría que ponerle muy mal cara al buen tiempo, porque si al abrir el grifo no sale agua, ni para beber, vamos apañados. Será entonces cuando tomemos conciencia de que lo del cambio climático no es una broma. Una broma, en todo caso, de mal gusto, de muy mal gusto. Una broma que, en mayor o menor medida, nos va a afectar a todos.

Enrique Stuyck Romá. Málaga