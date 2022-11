Investigadores de las universidades de Utrecht y Ginebra, tras la observación de antiguas capas de rocas en el Parque Nacional Karijini, en el oeste de Australia, con el propósito de examinar qué distancia mantenía la Luna con el planeta hace 2.500 millones de años, así como si existe alguna probabilidad de que nuestro satélite connatural se desvincule en algún momento del influjo terrestre, éstos han concluido que este astro nunca se separará por completo de la Tierra. Aunque pareciera que la Luna está siempre en el mismo lugar, iluminando nuestras noches soñadas, lo cierto es su mutación ininterrumpida, igual que sucede con cada ente de este universo que nos acoge; de este cuerpo celeste el cual hace unos 2.460 millones de años estaba aproximadamente 60.000 kilómetros más cerca de nosotros que en la actualidad, alejándose unos 3,8 centímetros por añada. Todo ello me lleva a pensar en el inevitable y continuo alejamiento de todo y de todos.

Hoy, Conmemoración de los Fieles Difuntos, reflexionar en la pérdida, en los recuerdos vividos con personas que compartimos vida me conduce a la nostalgia más severa. El tránsito siempre ha venido rodeado de turbación: cementerios, espectros, la Luna, el reloj parado, tarascadas de la lluvia, relámpagos. La muerte y la belleza se equiparan como lo sentencian unos versos de Charles Baudelaire: «La belleza es aquello que debe morir». La literatura canta a la muerte como una amada apasionada, ensalza sus rasgos expiatorios y relajantes. Cruzo por el puente de Armiñán y me detengo para observar los rascacielos que emergen como gigantes dantescos desde el Paseo de Martiricos. Otra muerte del horizonte me digo y recapacito entristecido en un posible epitafio para esta ciudad que «todo lo acoge y todo lo silencia», como versaba el añorado poeta José García Pérez. Aquí yace el paisaje de Málaga, cuyo nombre fue escrito en las aguas de la bahía.