No se preocupen. Esta vez no pienso escribir sobre el terrorífico hotel-rascacielos que sigue amenazando al casi tres veces milenario puerto de la amada ciudad en la que nací: Málaga. De todas formas, hasta el día de hoy, sigue acechando a los malagueños esta pesadilla que podría destruir las esencias y los tesoros intangibles del puerto malacitano, uno de los enclaves más fascinantes del Mar Nuestro, el Mediterráneo.

En los tiempos del Imperio Otomano se decía que los sultanes eran la sombra de Dios. Otros insistían en que también podrían ser la sombra del diablo. Podría ser... El problema surgía cuando la deidad en cuestión era malévola y cruel. Recuerdo que hace unos pocos años alguien decidió autorizar un hotel de 14 pisos en Estambul. Muy cerca del augusto Palacio Imperial de Dolmabahçe, en las orillas del Bósforo. Los promotores del proyecto forzaron la demolición de los venerables almacenes de tabacos de Besiktas, aparentemente protegidos como un valioso patrimonio cultural de Turquía. La vieja historia. La que podría fácilmente haber sido un triunfo más de la barbarie y la codicia de unos taimados especuladores.

Las excavaciones ya habían empezado. Y estaban afectando a algunas de las dependencias del palacio imperial. Parece que la aparente impunidad de la que gozaban los promotores de aquel edificio les permitía ignorar la ley que prohibía la construcción de unos edificios tan agresivos y tan cerca del Dolmabahçe. Igual que la mayoría de los ciudadanos de Málaga, los de Estambul lucharon contra ese intento de atropello a su patrimonio, alertando al mismo tiempo a importantes instituciones internacionales. Recuerdo, por su ejemplaridad, la indignación del profesor Semavi Eyice, un muy prestigioso catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Estambul. El maestro denunció, con valentía y lucidez, la brutalidad de ese ataque a su ciudad. La que no dejaba de ser un destino turístico singularmente valioso, de inmensa rentabilidad social y en muchos aspectos un tesoro histórica y culturalmente sagrado. Como en Málaga, en el otro extremo del Mediterráneo.

Todo indicaba que las protestas estaban siendo sistemáticamente ignoradas por las autoridades responsables de aquel horror. Era obvio que en aquel momento la conservación del patrimonio histórico de Estambul no era una de las prioridades de algunos importantes dirigente turcos. Hasta que un día nos enteramos de que algunas veces los milagros son posibles. Quizás suena ingenuo en estos tiempos y en estas latitudes nuestras, pero la codicia y la barbarie algunas veces pueden ser derrotadas. Los promotores de aquel gigantesco hotel de 14 plantas, los grandes jefes de la Shangri-La Hotels and Resorts, una poderosa empresa hotelera con sede en Hong Kong y una de las mas importantes del planeta, se lo pensaron mejor. Al final se anunció que el proyecto sería modificado en su totalidad. La noticia no fue del agrado de las autoridades locales de Estambul. La Shangri-La tuvo que amenazarles con la cancelación fulminante del proyecto.

Era obvio que en el cuartel general de la gran empresa hotelera, se habían dado cuenta de que aquello podría ser muy negativo para la imagen internacional de la empresa. El ser percibidos como autores de un atentado cultural de ese calibre no parecía ser una buena idea. Al final se encontró una salida razonable. El nuevo hotel de Estambul finalmente ha abierto sus puertas. Fue inaugurado recientemente y con todos los honores por el entonces primer ministro turco, el actual presidente de la República, el poderoso caudillo Recep Erdogan. La nueva versión es menos agresiva y sobre todo menos tóxica para el entorno. El volumen del edificio se redujo al final a algo menos de la mitad: seis plantas. Aún así, para muchos críticos del proyecto, éstas seguían siendo demasiadas. Aunque no pocos ciudadanos pensaron que era una solución razonable. También ayudó el que finalmente la fachada del nuevo hotel fuese algo mas respetuosa con el lugar y sus connotaciones históricas. Se consiguió que éste recordara la hermosa arquitectura de los antiguos almacenes de Besiktas. Sí. Fue un final relativamente razonable, aunque para muchos nunca fue éste ni inteligente ni feliz. Lo dijo el gran Jean Anouilh: «La belleza sólo existe mientras podamos amarla».