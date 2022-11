No nos atrevemos a opinar casi nunca para no contrariar a nadie, porque el rechazo social resultante te puede sepultar con epitafio dedicado al ostracismo a ti y a tu prole sine die. El paroxismo del lado oscuro se confabula y se propaga para catapultarnos a la exclusión de un núcleo, de un grupo, incluso de una familia, pues hasta hay padres que destierran hijos por no pensar como ellos y no contemporizar -entendible, total, quién es uno para contradecirles y hacerles cuestionar nada que no quieran revisar, aún cuando los hijos sean ya padres...- Hay batallas que están perdidas y es mejor no lucharlas. Saber perder también te puede llevar a la felicidad, tras asumir y dotar de contenido el vacío existencial que provoca.

Como personas y como sociedad democrática, debemos decir sin acritud lo que pensamos, que tampoco es inmutable, porque del debate con la mente abierta surgen nuevas propuestas, cambios de parecer o reafirmaciones validadas, pero siempre dispuestos a un nuevo repaso. Sin embargo, muchos días pienso en que debiera callar más y facilitarme la vida en sociedad, pero en sus noches, analizo que no puedo negarme, que equivocada o no, creo en lo que hago, pero contrasto y si fallo, busco enmendarme… No sé qué nos pasa, que colgamos etiquetas perennes a todo quisqui. Por ejemplo, yo no quiero encorsetar a nuestros políticos como obstinados e irreflexivos hasta en la quietud nocturna, henchidos de autocomplacencia, sin valor para rectificar, escuchar, reconducir… A nuestro alcalde le deseo esa reflexión y que sueñe con una Málaga para su pueblo, no solo para turistas, inversores, fondos de inversión y chupatintas; que haga realidad el lema de la Expo 2027: ‘Hacia la ciudad sostenible’, en que sus ciudadanos concienciados seamos protagonistas conjuntamente, renueve o no alcaldía.