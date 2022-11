Hay un lío de mil demonios con lo del lenguaje inclusivo porque llegan voces por todos lados y no hay quien se aclare. Nadie duda que la lengua es femenina y el lenguaje masculino, pero no ocurre lo mismo con el uso de los pronombres que parece ser la mejor forma de definirse en la actualidad. Es comprensible que haya muchas dudas porque son cambios que requieren tiempo para ser utilizados de forma coloquial, pero habrá que acostumbrarse, aunque reconozco que no es fácil saber cuando hay que sustituir una letra por otra, salvo cuando usemos la arroba, que nos puede venir bien a tod@s, supongo, para comunicarnos mejor.

Enrique Stuyck Romá

Málaga