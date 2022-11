La bandera de los más torpes

La cosa se está poniendo fea. Rara. Extraña. La vida funciona. Avanza irremediablemente. Pero no queda nada claro hacia donde lo hace. Nuestro país se encuentra, supongo que como el resto, en un caminar disperso por una travesía desapacible que tritura cualquier tipo de ilusión o proyecto largoplacista.

No morimos, pero la realidad nos estruja. Encuentras más situaciones de apretura en tus entornos. Los gastos multiplican su cuantía y los ingresos se limitan. España no se puede decir que vaya bien. No podemos para frasear a Mr. Ánsar. Ni tampoco a cetapé cuando estábamos -por momentos- en la Champions League de las economías mundiales.

Creo que la cosa está cortita con sifón. Pero se camufla bien. Aquí el ritmo de vida no lo quiere bajar -como es lógico y natural- ni el tato. Pero menear el coche cuesta casi el doble que hace unos años. Pero no pasa nada. Se va. Como tiene que ser. Sin tonterías. Miseria ninguna. O sí. Porque la realidad es que antes o después el golpetazo te lo acabas llevando.

La cuestión es que, supongo que debido a una mezcla de escozor latente de la pandemia y la ausencia de miedos hacia el abismo tras haber estado encerrados en los hogares pensando en la muerte, la gente no está en pie de guerra. Al menos por las cosas medianamente importantes. Y esto solamente nos lleva a dos lecturas opuestas.

La primera de ellas es que la mayoría de ciudadanos tiene un alto conocimiento de macro economía y geopolítica y son conscientes de que sus gestores más directos no son responsables de la subida caótica de los precios y el coste energético y sería injusto castigarles.

La segunda es que la mayoría de los ciudadanos es bastante torpe. Primaria. Le da igual todo. Está sedada. Hipnotizada por cosas veredes pero banales. Puede estar comiendo arroz y pan hecho con plástico, llevando a su hijo al colegio más malo de Europa y viviendo en un zulo alquilado por el que debe pagar el 89% de su salario, pero su preocupación es una pelea que tuvo por Twitter con un perfil anónimo que le insultaba.

Y yo, me lo van a permitir, tengo serias sospechas de que la segunda de las lecturas es la más cercana a la realidad.

Nos estamos arruinando a chorros. Quizá no se perciba -que también- como un sangrado financiero directo y repentino pero sí que nos está llevando irremediablemente hacia una sociedad que, además de impersonal y falta de raíces, tiene unos valores pésimos de convivencia y de conciencia social.

Mirar atrás es bueno en ocasiones pues nos sirve para poner en valor lo bueno alcanzado en nuestros días, así como para evidenciar todo lo que perdimos y otros disfrutaron.

No se entiende de manera alguna que nuestro país esté en una situación tan precaria y nuestro único objetivo sea bailar las aguas de unos y otros que, como si fuéramos cochinos ibéricos, vierten sobre nosotros diariamente bellotas vacuas para engordarnos camino del matadero.

Nos entretienen con tonterías. Trufadas, eso sí, con algunas cosas útiles, necesarias y justas.

Hace unos días, el foco político y social se detenía en la exhumación de los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena en Sevilla.

Si atendemos a la valoración externa y clásica de la expresión «Fulanito era un hombre bueno», solemos traer a la mente conceptos que seguro son comunes para todos. La bondad, aunque ambigua, es bastante tangible.

Dale la vuelta a todo lo que se te viene a la mente cuando hablas de un hombre bueno. Y te saldrá quizá, un perfil como el de este señor. Personas que, dentro evidentemente de la quimera que supone una guerra, se hizo famoso y escaló por sus altas capacidades para generar miedo, hacer el mal y ejecutar.

No creo que el General ahora revivido por las noticias fuese un hombre bueno. Probablemente malo. Son conocidas por todos sus arengas, amenazas y discursos radiofónicos a través del micrófono de Unión Radio en el que soltaba verdaderas barbaridades impropias de cualquier persona decente en su posición.

Hablaba en público. Lo hacía sin presión y desde la comodidad. Y con total impunidad.

Si bien es cierto que es necesario contextualizar el asunto dentro de una guerra, no queda mucho espacio para la bondad en alguien capaz de esas cosas. Tripas sin estrenar y muchas.

En este sentido, huelga decir que los conflictos bélicos son lo que son. Partiendo de la base de que la gente se mata entre ella, cualquier cosa se puede imaginar. Seas del bando o ideología que seas.

La cuestión curiosa es que, más allá de esta acción -bajo mi punto de vista acertada y en busca de la higiene democrática de las nuevas generaciones-, estamos condicionando el día a día a pregones vacíos por parte y parte mientras la vida se nos hace cada día más insoportable. Que está muy bien sacar huesos de lugares en los que no deben estar. Pero, ¿cuándo llega lo de alzar la voz por lo difícil que se está poniendo la vida?

No concibo que en situaciones como las de ahora lo que tengamos a escala nacional sean partidos de tenis donde la bola es el insulto o la polémica por asuntos del todo menores y a la vez muy vendibles.

Lo que suena es ridículo. Y lo que se calla clama al cielo. Políticas vacías al abrigo de la inclusión o el género, por ejemplo, son el pan nuestro de cada día. Mientras el pan verdaderamente necesario se mantiene en silencio. En un octavo plano.

Y la gente tan feliz. Peleando por sagacidades de cuarta división. Por colores. Por miserias. Dejándose la vida en ello sin saber que lo que se dejan verdaderamente es la vergüenza, el sentido común y los valores más necesarios.

Seguid izando la bandera que mueve vuestro día a día. Pero, si es posible, mirad hacia arriba. Prestad atención a lo que enarboláis. Porque os daréis cuenta al instante de que, la que lleváis a gala, es la bandera de los más torpes. Viva Málaga.