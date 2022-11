Insólito, inaudito, obvio...

Cuando va por libre, a nuestro cerebro se le va la pinza, sale de su modo automático y nos empuja a tomar los mandos de la situación sin ni siquiera un poquito de vaselina previa, y es entonces cuando se inicia la bacanal de la comprensión. La comprensión es un bien que a peor usada se siente, más incomprensible se vuelve y ello, por lo general, obedece a que mientras que presumiblemente nos esforzamos en «comprender» lo que hacemos es «entender», que es un peldaño anterior a la comprensión. Si ese amigo japonés que no tenemos, señalándonos un vaso, nos dijera «garasu», inmediatamente entenderíamos que «vaso» en japonés se dice «garasu», o sea «ガラス», pero comprender «vaso» en tanto que concepto es cosa harto distinta.

A cualquiera que, al azar, le preguntáramos si sabe lo que significa el adjetivo «insólito» es previsible que, a la velocidad del rayo, nos respondiera que sí, que, naturalmente que sí lo sabe, que cómo no iba a saber tamaña nadería..., pero si acto seguido le pidiéramos que nos enumerara algunos antónimos de «insólito» seguro que lo pondríamos en un serio aprieto. Pobre criatura...

–Umm, bueno..., jo, caray... ¡Ostras, ¿será posible, que no caigo...?! –sería, más o menos, la respuesta reactiva en una enormísima mayoría de los casos. Si no, amable leyente, pruebe usted consigo mismo, que hasta puede que usted consiga autodemostrarse ser la excepción que confirma la regla general de este asunto.

La buena política, es insólita en nuestros días. Obviamente, me refiero a la política en esencia y bien comprendida, no a la demostración del ejercicio de sus responsabilidades políticas de la mayoría de nuestros representantes en los estamentos locales, provinciales, autonómicos, estatales, comunitarios y extracomunitarios. El ejercicio de responsabilidad, tal cual se «entiende» actualmente la política, es lo cotidiano, y es este hecho el que contribuye a que la verdadera política, la política con enjundia, de más en más se esté convirtiendo en una actividad infrecuente, insólita y, por ende, viciada, mal comprendida y mal ejercida.

Si con un amigo del alma probáramos a ser igual de perversos que con el individuo escogido al azar antes citado, y si, directamente, sin prolegómenos, le preguntáramos a propósito de los antónimos del adjetivo «inaudito» más allá de su significado latino más directo, o sea, «no oído», es previsible que, tras amenazarnos con fiereza en la mirada, nos premiara con un rosario de variopintos improperios y nos retirara su amistad para siempre jamás. Ser incapaces de comprender algún antónimo de un determinado concepto es prueba fehaciente de tener el concepto de que se trate cada vez cogido al vuelo con endebles alfileres de viento.

Quizá el concepto más delicado para encontrar sus antónimos sea el que expresa la obviedad. Identificar lo obvio exige rotundidad comprensiva por parte del pensante para no errar en la comprensión. Por más que tengamos la tentación de emparejar lo obvio con lo evidente, con lo indiscutible, con lo irrebatible, siempre nos quedaremos cortos porque lo obvio, sobre todo, es una percepción y las percepciones bien pueden ser unipersonales. Lo obvio es una especie de ectoplasma que vaga alrededor de todas las cosas pensables y expresables. En este sentido, Lacan, el psicoanalista francés, decía que «lo obvio a veces pasa desapercibido precisamente por su propia obviedad».

La historia es testigo de que tanto la seguridad como la duda son susceptibles de ser abrazadas y engullidas por la obviedad. Modas exclusivamente propias de las damas durante siglos en un pispás largo de tiempo pasaron a ser meras perogrulladas. Quizá, ¿por qué no?, el mejor sinónimo de lo obvio sea lo «apodíctico» y quizá habríamos de aceptar que «dudoso» no es un adjetivo con la suficiente altura para ser considerado antónimo de lo obvio, porque no son pocas las veces en las que es la propia duda la que es una monumental obviedad.

Véase, si no, como nuestro alcalde de Málaga manosea la obviedad cuando con sistemática recurrencia salpimienta su discurso con la necesidad de más hoteles de cinco estrellas en nuestra ciudad, pero siempre hábilmente obviando que a pesar de sus muchos avances Málaga no es aún la ciudad de cinco estrellas que se pretende y obviando que no es aumentando la oferta de hoteles de máxima categoría que se corregirán las carencias esenciales de las ciudades, incluidas las de nuestra Málaga.