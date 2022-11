Murciélagos, después vampiros

Muy agudo un colega que apunta que si Feijóo reclama la vuelta de otro PSOE para poder negociar con él, debe tener cuidado, porque el otro es el de la mayoría absoluta, el de los 202 diputados de 1982, el de Felipe González que, por cierto, no tiene ningún empacho en que le acompañe Antonio en la celebración del cuarenta aniversario de su gesta. Al gallego le ponía el clima de Galicia, oceánico, con temperaturas suaves en la costa, mientras que el de Madrid es mediterráneo continental y muy condicionado por el medio urbano; en suma, no le sienta bien el aire de Madrid, debe ser por el cambio climático, como todo, por ahora solo diré esto.

Pero aquí, si se fijan, la cosa va de móviles. Parece que a Begoña le birlaron el móvil en una reunión con quienes se juntaba y, después, a su marido le espiaron con Pegasus, lo que él mismo reconoció, y al sin par Marlasca, y a Margarita, que cesó a Paz Esteban, la directora del CNI, que no tuvo culpa de nada y sí Bolaños y los aliens de Moncloa. A la derecha le gustaba Margarita, qué cándida es la derecha, pero sacrificó a Esteban para salvar a su jefe y salvarse ella, claro. No nos olvidemos de la tarjeta sim del móvil de Dina Bousselham, la exasesora, ahora se llama así, del apóstol Pablo. Y es que las tecnologías de la información y las comunicaciones son muy importantes, si no que se lo pregunten a los telecos malagueños, empezando por Felipe Romera, con el que me gustaría hablar de estos lances y de otros, pero bajito. Por ejemplo, en The Court House, en Teatinos, muy agradable después de clase.

Hay que hablar de tantas cosas…, por ejemplo, de la actualidad de la transición política española, para la que organizo un contubernio en el Colegio de Agentes Comerciales, gracias a su presidente, Liberio Pérez España, con perdón, y allí Gabino Puche, otrora presidente regional pepero, y Joaquín Ramírez, también antaño presidente provincial, y Nacho Trillo -que podía haber sido el Funes memorioso de Jorge Luis Borges- y otros pasamos revista a nuestros años de pasión y gozo. Bueno, y hasta estaría dispuesto a hablar con Guillermo Díaz, de Ciudadanos, esa especie de CDS, de su negacionismo de la realidad y la refundación de la nada, tan relacionada con la cuántica y la teoría de cuerdas. Los que están destinados a perder se resisten, ya se sabe, patalean, todos lo hacen antes de morir, políticamente, y después todos cuando nos vamos de verdad, física y químicamente. ¿Truco o trato?, se lo voy a preguntar a Alfonso Guerra, que de esto sabe un tanto, hay que ver, no le hizo falta ir a la fiesta para estar.

Menos mal que ahora van a subvencionar a los murciélagos para que acaben con los mosquitos en el Parador del Golf. Se empieza con los murciélagos, nos acostumbramos y después salen los vampiros y vaya usted a saber qué/quién más. Así se va hasta Mario López a Algeciras, después de 40 años… no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, y sin un adiós, ahora Málaga ya no podrá hacer reparaciones navales, ahora que teníamos un muelle de mega yates, uno cose y el otro descose, del hilo de Ariadna al ovillo de Teseo, vamos. Porque estamos hechos de adioses, no de holas, no hay quien se acuerde de un hola, como no sea el que compraba mamá en casa y lo dejaba en la salita de estar. Ahora lo que cuenta es la memoria histórica/democrática que, como dice mi amigo Miguel Such, cirujano cardiovascular, es un oxímoron, porque si hay memoria (emociones) no hay historia (realidad). Pero, claro, la pregunta es cómo se construye la historia si no es mintiendo. Se dirá que la historia es la suma de distintas mentiras y verdades; en la proporción, como en el dry martini, y en tantas cosas, está el secreto, que se lo pregunten si no al profesor Antonio Nadal que vuelve a presentar su Considerando, de la siempre meritoria Ediciones Algorfa. A Octavio Paz, en cada lectura, lo encuentro más preciso:

La noche de ojos de caballo que

tiemblan en la noche,

la noche de ojos de agua en el campo

dormido,

está en tus ojos de caballo que tiembla,

está en tus ojos de agua secreta.