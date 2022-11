Momento cumbre

Los líderes del mundo se han citado en Egipto para luchar contra el cambio climático mientras nosotros podemos seguir citándonos en la playa con noviembre empezado. No llueve siempre igual pero siempre es igual cuando no llueve: se trazan planes y se convoca a expertos para entretener la espera y a ver si llueve. Cuando llueve se olvidan los planes y se despide a los expertos. Hoy mismo podría llover, dice la previsión. La cumbre contra el cambio climático es en un resort del desierto plagado de lagos artificiales y agua transportada desde muy lejos. O sea, un injerto. De tal cumbre saldrán proclamas acaloradas que podrían incrementar la temperatura política, que también va sujeta a cambios. No hay sequía de controversia y los insultos llueven. La tierra se calienta y hay quien al mismo tiempo que se ve obligado a pasarse a la manga corta dice que todo eso no va con él. No se vende un abrigo en según qué latitudes y hay cinco semanas más de verano sin que por eso tengamos más vacaciones o dos meses de agosto. Climatológicamente, sí. Ahora hay ciudades estupendas pero invivibles dos meses al año. Y ciudades frías donde sin embargo se está la mar de bien dos meses o tres al año. Si en una ciudad se está «la mar de bien», aunque esté en el interior ya de algún modo tiene costa. Mar.

Estos son los principales acuerdos de la cumbre del clima de Sharm el-Sheikh La primera jornada de la cumbre sobre el clima se ha saldado con una fría foto en la que no están los que más nos calientan los ánimos y los bemoles. Putin se ha quedado en Rusia, contaminando, donde a estas alturas del año ya hace mucho frío si bien el general invierno puede ahora afortunadamente ser ucraniano y no ruso. La Cumbre del Clima ha logrado que hasta Maduro se ponga traje, ahora que es amigo de Biden, que le compra petróleo. Y eso que según Sánchez, la corbata es de derechas. O por lo menos, de no comprometidos con la crisis energética. A Biden, con tantos añazos encima, le preocupan mucho más las elecciones de medio mandato que se avecinan, en las que se ha involucrado a tope Obama y son favoritos los republicanos, que el clima futuro de la tierra. No le debe parecer que la reunión de Egipto sea un momento cumbre.