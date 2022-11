Sebastián Viberti, el ‘Zapatones’, es una gran leyenda del Málaga y el malaguismo, cuya vida se plasma en el maravilloso libro que ha escrito el gran periodista malagueño Dani Barranquero. Un recuerdo para muchos y un descubrimiento para otros, entre los que me encuentro. El argentino sólo estuvo 5 años en la Costa del Sol, pero su legado trasciende generaciones y probablemente, si no cambian mucho las cosas, pasará a la historia como el gran mito del fútbol de la Costa del Sol. El jugador que llegó al equipo cuando estaba en puestos de descenso en Segunda División y lo llevó al ascenso en esa misma temporada. El hombre que provocó un impacto en la ciudad como el que The Beatles provocaron en el mundo de la música mundial. Dani cuenta como dio nombre a bares, bebidas, playas e incluso como la gente se dejaba el pelo largo para imitarle. Una megaestrella que trascendía más allá del «verde».

Un genio que, como recordaba el presidente cajista, Antonio Jesús López Nieto en Radio Marca Málaga, estaba perfectamente acompañado de otras dos estrellas menos reconocidas: Migueli y Conejo. El éxito en este deporte es colectivo y no individual, aunque siempre necesita líderes, jugadores que vayan por delante y enseñen el camino a los demás. En este Unicaja que estamos disfrutando hasta ahora no sé quién sería Viberti, pero sí encuentro más de un Migueli y un Conejo. Probablemente a ninguno le dedicarán un libro como este dentro de 30 años, pero sí están consiguiendo en este inicio de temporadas despertar a una afición y a una ciudad que añoraba tiempos pasados y ahora llena el Carpena para disfrutar con su equipo. Unos aficionados que presumen de su equipo y se sienten capaces de todo. Y aunque era más fácil dejarse el pelo largo para imitar a Viberti, no descarto cualquier día ver a gente con el pelo pintado de pelirrojo como Alberto, con las trenzas de Osetkowski o con las rastas de Perry. El peinado de Will Thomas no tiene mérito, a muchos nos sale sólo. Juan Carlos Bonilla y Emilio Fernández tenían razón estos días, el parón le llega a Unicaja en el peor momento. El equipo estaba claramente en racha y después de afrontar un muy exigente comienzo de temporada, -conviene recordar que cuando se conoció el calendario fue calificado como el más difícil de todos los equipos españoles- se preparaba a asumir el siguiente reto: Ganar en la carretera. Después de un inicio con 8 partidos en casa y sólo 4 como visitante, el siguiente tramo de competición invierte la tendencia. Unicaja afronta 6 encuentros lejos de Málaga y sólo 1 en el Carpena. Ibon Navarro quitaba hierro a esta situación en 101 Málaga TV. «Lo importante es como vuelves. Si ganamos, habrá venido bien. Y si perdemos, nos habrá cortado el ritmo. El equipo tiene carácter, pero hay que verlo en exámenes mayores y ganando fuera de casa». Poco más que añadir. Sí, es cierto, este parón puede venir bien para recuperar a jugadores vitales como Augusto Lima, que aun aportando mucho tiene una costilla rota, o a Will Thomas que en la cancha mejora como el buen vino, con el tiempo. La preparación física del equipo será determinante para el devenir de este equipo. Acompasar los estados de los jugadores después de los parones no es fácil y ahí estará uno de los puntos de atención en las próximas fechas. Y mientras vuelve el baloncesto de clubes, es un buen momento para recordar a Viberti en las letras de Dani Barranquero. Sus artículos «incunables» baloncestísticos en las páginas de acb.com adoptan forma de libro. Enhorabuena.