Echando un vistazo a infografías futuribles y a otras ejecutadas, comprobamos los filtros de belleza que usan. Lo construido normalmente se parece a aquellas, pero no resulta demasiado exacto, pues el resultado ideal que pretende ese maquillaje digital nunca existirá. Tales filtros parecen equiparables a los fotográficos que comienzan a trastocar las mentes de nuestros jóvenes. Pasar de una relación digital estando ‘cañón’ a tenerla en persona con la cara lavada les parecerá a muchos un horror. Se niegan.

Estamos viviendo una paradoja en nuestro mejor momento de libertad y paz vivido en Europa, que no podemos perder, se detectan nuevas esclavitudes, algunas fruto de crisis de identidad que muchos anestesian imbuidos por estereotipos de fábrica, a veces peligrosamente sectarios. Siempre hay depredadores tras los sujetos débiles. Nadie asume que el cuidado de la psique requiere de disciplina y autocontrol para dominar nuestras debilidades; esto empieza desde pequeños, primero en casa, pero los hogares han sido invadidos por muchos ciber-lobos disfrazados de ciber-corderos y les han confiado a sus hijos seducidos por una vida banal de paraíso de tentaciones que satiriza el sacrificio, el esfuerzo... Hijos con el programa de no molestar instalado. El tener ha superado al ser, pero el figurar se lo ha tragado.

Un amigo me comentaba que la arquitectura habla de la sociedad en que se desarrolla, aunque no sé qué contará la de Málaga contemporánea. No encuentro un hilo conductor que me haga pensar en rasgos característicos autóctonos, sino que me suena todo a sueco… ya hasta los edificios vienen hechos por piezas.

Esto debe ser lo que la globalización, especulación incluida, nos va a dejar: Una anodina similitud de vida, arquitectura, etc. No soy arquitecto, ni piedra angular, pero tengo ojos escrutadores.