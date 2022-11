Esto es algo que solemos hacer con bastante frecuencia. Lo tuvimos que dejar por la dichosa pandemia pero, poco a poco, lo vamos retomando con alegría. No vamos cada fin de semana, sólo si hay un estreno que nos parece interesante y, últimamente, hay bastantes por suerte. Esta semana esperábamos con ilusión el estreno de ‘As bestas’, la última de Sorogoyen. Así que el viernes, día que la estrenaban, vi la cartelera del cine al que vamos nosotros, el que está más cerca de casa y el que, nunca entenderé por qué, es el más barato. No lo entiendo porque si la película se ve igual en todos los cines y las salas son iguales también, ¿por qué en uno la entrada vale casi la mitad que en otro?

Pues bien, nuestra película en nuestro cine tenía un horario que no nos cuadraba así que había que ir a otro cine porque no podíamos perdernos la película después de toda la semana esperando el momento. Cuando llegamos al cine y sacamos las entradas ya te pones de mala leche cuando te das cuenta de que pagas casi el doble que en el cine al que siempre vamos. Yo, además, soy de los que no pueden entrar a ver una peli sin palomitas y Coca Cola, así que ya me puedo dar por jodido (por no decir otra cosa que suena peor) cuando pagas el refresco y las palomitas. Vamos, que te gastas una pasta por cambiar de cine y es algo que no puedes entender porque ya me diréis por qué las palomitas y la Coca Cola también son mucho más caras en el resto de cines.

Te contienes por esas ganas que tienes de ver la película porque sabes que ha recibido premios en Cannes, en San Sebastián, en Tokio; porque las críticas que has leído son buenísimas; porque el cine de Sorogoyen te llama la atención por ser distinto.

Una vez que empieza la película se te olvida el enfado por completo. Y es que Sorogoyen consigue sacarte de tu mundo y meterte en la historia que él te quiere contar. Por supuesto que no voy a haceros spoiler. Lo que quiero es animaros a que vayáis a verla al cine porque es cierto que ver una peli en el cine es muy distinto que verla en casa, y esta merece la pena de verdad.

Solo os voy a decir que este director, como ya hizo en otras películas, consigue que sientas lo que los actores transmiten. Viendo la peli vas a sentir la misma tensión, miedo, angustia o el mismo amor que sienten sus personajes. La música de Olivier Arson, una vez más, ayuda a vivir esos sentimientos que Sorogoyen pretende que sientas en tu butaca.

No entiendo de cine. No sé cómo se llaman las técnicas de cámara que utilizan ni si los planos son de una manera u otra. Solo puedo deciros esto, que Sorogoyen va a hacer con vosotros lo que él quiera, vais a sentir lo que él decida hasta el punto de que consigue en una escena increíble que empatices con el malo de la peli, algo que ya consiguió en ‘El Reino’, otra de sus maravillosas películas.

Pero esta, además, es de esas películas que hacen que, cuando sales del cine, no puedas evitar seguir pensando en la historia. Sabes que la historia que te cuenta está basada en un hecho real pero que él la modifica libremente. La película te deja loco. No pude evitar comentar con Ana sin parar lo que habíamos visto. Pero es que voy más allá, no pude evitar buscar artículos sobre la película, entrevistas del director hablando sobre su peli. Pero también sobre la historia en la que está basada. Necesitaba saber cuál era la verdadera historia, el verdadero final. Sorogoyen logró conmigo, no solo llevarme a su mundo las dos horas y cuarto que dura la película. Es que no me dejó volver a mi vida. Ahí seguí, abstraído por la historia que me contó hasta que supe la verdad.

Ya os digo que no entiendo de cine. No sé si esta peli es una obra maestra o no. Sé los premios que ya ha ganado pero eso no es siempre sinónimo de que me guste o no porque he visto muchas películas premiadas que a mí personalmente no me han llamado la atención. Por eso, porque no entiendo de cine.

Sí os puedo decir que Luis Zahera, que es un actor que siempre me ha gustado en todos los papeles que ha hecho tanto en cine como en series, en esta película hace la mejor interpretación de su carrera.

Pues no os cuento más. Insisto, tenéis que ir a verla. Si estáis dispuestos a que Sorogoyen os haga sentir lo que él considere en cada momento y os dejáis llevar a su historia, sólo tenéis que ir al cine a ver ‘As bestas’. Vais a flipar.