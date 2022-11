Un tonto a las tres

Una cosa hay que reconocerle a Dani Pérez, que ha conseguido liar al PP en el Ayuntamiento, enredarlo como a niños, menos al alcalde, que no se fía de él, por mentiroso, dice, pero el que ríe el último ríe dos veces, y eso será el domingo 28 de mayo del año que viene, ¿quiénes creen ustedes que llorará?, pues eso. Claro, y el pobre Raúl López aguantando la vara de la bella Elisa Pérez de Siles, que siempre es más llevadero que si le azotara Barrionuevo -el ex ministro, no Avelino- un poner. Claro, que el PP se podría reír a propósito de los GAL, veintisiete muertos, pero no, es un partido moderadito y masoca, por eso se deja pegar, no quiero ni pensar que ellos hubieran sido los responsables de los asesinados y secuestrados, pero la izquierda es moralmente superior, como se sabe.

Volviendo a eso del topo, le recomiendo a Dani que se ilustre en los muchos maestros que tiene esta disciplina, Richard Sorge, Markus Wolf, Joseph Peters, Semyon Semyonov… de izquierdas, porque los de derechas, presuntamente, no le gustarían y no sé si el candidato estaría dispuesto a dar ese paso queer, en fin, ya se verá. Lo que sí queda claro es que Eugenio Carmona ya se ha ganado la Ciudad del Paraíso con eso del Picasso queer, qué modernidad, ¿y el Picasso misógino ya no lo quiere nadie?, ominoso silencio pagado. Pero el Emérito va ganando en la corte de Londres a otra beldad, Corinna, y pide su inmunidad, la de él, claro, otros quieren impunidad, que es una carrocería política más dura, y cierro los ojos y veo a Marlasca en la frontera de Melilla rodeado de aquellos cuerpos sin vida, no se sabe si a un lado u otro de la línea, pero… ¿esas escenas no son propias de la extrema derecha?, ah, que de ellos también, ya digo, lo queer, o cuir, permea el paisaje en el que un día se hicieron dos disparos con las balas del cañón pintadas de blanco desde la cortina sur del fuerte Victoria Grande. Regreso al ponderado Emérito. Los asesinos huidos de ETA vuelven, o Marlasca los acerca a casa cual niñera, y Juan Carlos I se va al exilio. Este es un país que no deja a nadie atrás. Pero el Emérito está bien en Abú Dabi, no le falta de nada más que España, y aunque solo Dios sabe lo que estará haciendo podemos imaginárnoslo. Porque uno ya se ha acostumbrado a las cosas de Su Majestad. ¡Ay, aquella campechanía paterna, otrora tan alabada por los pelotas de vocación! En aquellos tiempos, no tan lejanos, decíamos, ¡qué buen vasallo si hubiera buen señor!, otros callaban y pasó lo que pasó, que favorecían a los republicanos, un tonto a las tres, vamos, por no corregir al monarca como merecía pero, claro, quién le dice al Rey que está desnudo... Es algo ya sabido, el enemigo está dentro del castillo, no hay que ir a buscarlo solo fuera, hasta el alcaide puede trabajar para el contrario -otra vez los topos-. Pero los que llevaban el incensario, los turiferarios, estaban más socialité callados que levantando la voz, y más cómodos y seguros. Eso sí, los norteamericanos han votado y aunque el escrutinio del Senado va a tardar, la Cámara de Representantes es republicana, lo que pasa es que Biden sestea, Trump no, le van a hacer frente en su nominación como candidato elefante frente al del burro. Ahora lo que me entretiene los días es el ensayo ‘Hacia una teoría general sobre los hijos de puta’, de Marcelino Correijido, y voy haciendo anotaciones a lápiz al margen, aunque a veces levanto la vista del libro y miro por la ventana la batalla campal de las bandas juveniles, a cuyos detenidos pronto se les pone en libertad para no incomodarlos en demasía. Pasa como con Carmen Merino y el crimen de Castro Urdiales, ella niega que le diera a una amiga en una caja la cabeza de su novio, eran solo juguetes sexuales, dice, yo te creo hermana, que hay mucho fake por ahí molestando, habrase visto. Quevedo lo clavó: Sólo ya el no querer es lo que quiero; prendas de la alma son las prendas mías; cobre el puesto la muerte, y el dinero. A las promesas miro como a espías; morir al paso de la edad espero: pues me trujeron, llévenme los días.