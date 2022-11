Con Picasso descubre que todo lo que se puede imaginar es real. Éste le contagia la perseverancia en pintar sueños: «… Yo he visto lo que podría ser, y me he preguntado por qué no». A esta decisión se ciñe Paco Durán, enfermero especialista en Salud Mental del Hospital Regional de Málaga, quien creó y lideró un equipo entusiasmado por instaurar un programa de arteterapia con el anhelo de mejorar el estado de las personas con problemas de salud mental grave. Las artes plásticas como medio de expresión y comunicación para recuperar o mejorar el bienestar emocional y social de las personas: «siempre personas», sentencia el ideólogo de esta iniciativa, la cual instrumentaliza los museos como espacios de refuerzo para contemplar sus vidas, sus capacidades y posibilidades desde una visión más allá de la enfermedad, afección que se queda en la papelera de cada una de las acciones impartidas -dice Durán, este escultor de sonrisas-.

Este proyecto ha logrado desde 2015 establecer «Correspondencias» con el Museo Carmen Thyssen; dibujar una «Ventana abierta» en Casa Natal Picasso –donde su director, José María Luna, afirma: «es una de las actividades más gratificantes»-; «AduanizArte» en el Museo de Málaga y llegar a «RecupeRando» en el Museum Jorge Rando: talleres fuera del entorno hospitalario con un diseño grupal y duración trimestral o semestral. Estas instituciones museísticas han evidenciado ser con esta vital apuesta espacios visibles para la convivencia y el encuentro, anidando experiencias eficaces, lugares de trabajo para mejorar gracias al potencial del arte, la autoconciencia, autoestima, habilidades sociales, creatividad y crecimiento personal y social. Este fin de semana se celebra el I Encuentro Nacional de Museos, Arte y Salud Mental. Mi gratitud a todos los que han hecho posible convertir a Málaga en la ciudad de la arteterapia en los museos.