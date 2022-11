(G)hechuras

Al final de su vida pasaba el día a la puerta de su casa, sentado en la mecedora que su bisabuela regaló a su bisabuelo. Su hacienda, perteneció a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos... y así hasta los tatarabuelos de sus tatarabuelos. Más de setecientos años, apostillaba Sebastián, quizá con cierta exageración desmedida. Su tierra, en sentido sur lindaba con un campo de límites infinitos, y en sentido norte con un corte vertical de cien metros hacia la mar. O más... añadía siempre Sebastián para contarlo.

Abajo, secuencialmente convivían todas las mares posibles: la mansa, la blanca, la serena, la oleada, la arbolada, la divertida, la compañera, la traicionera, la salvadora, la asesina... Los casi cien años de existencia de Sebastián eran los garantes de su sabiduría. Jamás, nunca, académicamente aprendí tanto de olas como aprendí con Sebastián desde su acantilado. Sebastián fue un hombre hecho a sí mismo, que solo navegó dos veces, además paralelo a la línea de costa, cuyo tesoro consistía en vivir justo sobre el mastelerillo del palo de mayor de un acantilado milagroso.

Horas y horas escuchándolo hablar de la línea de agua quieta, de la cresta y valle de la ola, de su altura, de su longitud de onda, de su periodo, de su frecuencia, de su amplitud... nombrándolas con su particular nomenclatura e interpretando los cálculos y los tiempos a base de contar con los dedos. Sebastián fue la reafirmación de que la Naturaleza siempre es prodigiosa.

–Yo sé escribir, pero solo cuatro renglones –solía decir justo antes de hacer una demostración de cómo sabía recitar con presteza el alfabeto, tanto de la a a la zeta, como de la zeta a la a, a la velocidad del rayo.

Lo suyo con la escritura no se trataba de simple agrafia, sino de no haber dispuesto en su niñez de los recursos mínimos aprendidos para ir más allá del tercer renglón de su libreta de doble raya, sin repetir los mismos grafismos y los mismos sonidos.

Hoy, efeméride de su ida, su voz pausada y su temple grabados a fuego en mi memoria me han empujado a escribir «(g)hechuras» como título de esta columna, otra vez sin saber por dónde discurrirían mis letras. Y estando en ello me he percatado de la efeméride y de que Sebastián, seguro, me asistiría en mi labor de amontonar torpemente estas setecientas veinticinco palabras de hoy.

Para Sebastián, la (g)hechura fue siempre la unidad primordial de medida, quizá la única. Las (g)hechuras fueron su compás, su cartabón, su sextante, su astrolabio... cuando miraba al norte, y su metro y su balanza y su altímetro y su escalímetro... cuando miraba al sur. Sebastián, curiosamente, nunca supo que en español la hache es muda desde que vino a sustituir a la efe, creo. Sebastián pronunciaba la hache en inglés, es decir, para él las haches había que aspirarlas y las pronunciaba como una ge o una jota adulzadas. Para Sebastián las hechuras eran las (g)hechuras y tanto lo asistían para verbalizar «las buenas (g)hechuras de las mozas», como para santificar «las buenas (g)hechuras de la mar» como para, a su manera, aplaudir a sus hijos «por sus buenas (g)hechuras como estudiantes universitarios».

Cuando Sebastián compraba un semental para aparearlo con sus vacas, su juicio y su decisión nunca radicaban en el precio, sino en las buenas (g)hechuras del animal. Se acercaba, lo miraba, lo palpaba, le hablaba... analizando las (g)hechuras del toro antes sus estímulos. Para Sebastián, las (g)hechuras respondían al verbo hacer con mayúsculas pero precedidas de una adulzada ge de generosidad, ese bien escaso que a él le fluía a borbotones.

Se me ocurre que desde el palco de privilegio en el que mora desde hace más de una década, las (g)hechuras multiformes y contradictorias de los políticos que viven del oficio de representarnos a los ciudadanos buenos, malos y regulares no deben ser bien vistas por Sebastián. Las malas (g)hechuras que son (g)hechuras más interesadas en el mantenimiento del poder y del partido que en los ciudadanos seguro que le revolverían las bilis y le cambiarían el carácter, hasta el punto de que cuando uno de sus hijos le manifestó su intención de estudiar Ciencias Políticas le retiró la palabra durante casi un año.

Su hijo aquel en la actualidad es un psiquiatra de reconocido prestigio.