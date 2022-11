Pabellón José María Martín Urbano

Tras el fallecimiento de José María Martín Urbano, surgió la iniciativa de que el Pabellón de Los Guindos, donde tantas horas pasó y en el que entrenó a tantos jugadores, llevara su nombre. Es indudable que personajes como José María no se olvidan, es imposible. Su recuerdo permanecerá en todos los que lo tratamos de por vida. Pero en este caso la idea tiene todo el sentido. José María ha sido una parte muy importante en la historia de Unicaja Baloncesto desde sus inicios. También formó parte del primer equipo muchísimos años siendo el primer entrenador en diferentes etapas de la historia del club. Él fue un hombre muy particular, que supo dar un paso a la derecha cuando se le sugirió y que fue crítico constructivamente cuando no le gustaron las cosas que se hacían, a pesar de que muchos no lo entendieron, como aplaudió y agradeció las decisiones que él consideró que eran acertadas. Pero a pesar de todo, él nunca dejó de ser del Unicaja ni de estar pendiente de su equipo. Y es que, independientemente de los desacuerdos o las alabanzas, José María era del Unicaja y nunca dejó de vivir el baloncesto, y sentir y seguir a su Unicaja.

No cabe duda de que hay más nombres ilustres muy importantes para la historia del club y que, desgraciadamente, ya no están con nosotros aunque también siguen estando en nuestro recuerdo. Todos ellos merecen un reconocimiento por parte de todos sin duda, incluyendo a Unicaja. Pero particularmente para la cantera, José María fue muy importante para muchos jugadores de muchas generaciones. Fueron muchos años trabajando y formando a muchísimos equipos y siendo parte muy importante de la cantera de Unicaja, donde entrenó a muchos de los mejores equipos que se crearon. Pero, como todos los entrenadores de cantera, nuestro trabajo también consiste en formar personas puesto que todos no llegarán a ser jugadores profesionales. Por eso la educación deportiva que reciben en Los Guindos será fundamental para formarles como personas. El cariño que tanta gente le ha demostrado a José María en vida y tras su fallecimiento, indica claramente que esta labor educacional la realizó con gran nota. Si se habla de poner el nombre de un personaje importante para el deporte malagueño a un complejo deportivo, entiendo que es una decisión en el que el sentir popular tiene su importancia cuando ese edificio es público. Es decir, si la instalación pertenece a un ente público, seguro que los trámites serán lentos pero la opinión pública debe pesar en la decisión final, puesto que se supone que nos pertenece a todos los ciudadanos, que para eso pagamos nuestros impuestos. En el caso que nos ocupa es diferente. El pabellón de Los Guindos pertenece a la Fundación de Unicaja y ellos pueden tomar la decisión que consideren oportuno con el nombre de su pabellón, que para eso es suyo. Por ello que hay que agradecer enormemente a la Fundación que haya considerado esa gran y merecida idea de darle el nombre de José María Martín Urbano a su pabellón para que quede de por vida el recuerdo de alguien fundamental en la historia del club. Ya sabemos lo que dice el dicho, las cosas de palacio van despacio. En este caso hay que dar otra vez las gracias a la Fundación puesto que la decisión se ha tomado con celeridad. Seguro que este acto ha hecho muy felices a familiares, amigos, compañeros, jugadores. El nombre de José María perdurará y será nombrado cada vez que algún chiquillo o chiquilla vaya a entrenar a la cantera o juegue en ese pabellón contra algún equipo de Unicaja. Pero, lógicamente, ellos por su edad no sabrán quién es José María Martín Urbano. Por eso creo que ahora queda una labor mucho más importante y en la que debemos tomar la responsabilidad todos los entrenadores. Somos nosotros los que debemos explicarles quién fue José María, qué ha hecho por el baloncesto malagueño y por qué el pabellón de Los Guindos lleva su nombre. No será fácil cambiar eso de ‘hoy juego en Los Guindos’, que tantas veces hemos dicho y escuchado, por el ‘hoy juego en el Martín Urbano’. Pero seguro que poco a poco y entre todos se conseguirá que se nombre a José María cada vez que alguien haga referencia al pabellón de la cantera del Unicaja. Enhorabuena a todos los familiares y amigos que se habrán sentido reconfortados por la noticia. Y muchas gracias a la Fundación Unicaja por tan valioso detalle. José María, donde quiera que esté, seguro que estará tan feliz como agradecido por saber que el Pabellón de Los Guindos llevará su nombre.