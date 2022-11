No creo que esté diciendo ningún disparate si afirmo que la Democracia no está pasando por su mejor momento, que una gran parte de los ciudadanos estamos desilusionados, que nos sentimos defraudados y que cada vez confiamos menos en los políticos que nos gobiernan. Tampoco creo que se trate de solo un sentimiento personal, ya que tengo la sensación de que es muy generalizado, una situación que no es nueva porque se viene dando ya desde hace varios años. Es cierto que los grandes partidos se han renovado y que están haciendo un notable esfuerzo para que recuperemos la confianza, pero no es suficiente porque lo que ofrecen es más de lo mismo- Ante esta situación de desconcierto uno se pregunta que por qué tenemos que seguir apoyando a unas siglas que no nos representan y si no sería posible que surgieran nuevos partidos que nos hagan recuperar las emociones. No sé si es solo una quimera, un sueño o una fantasía, pero no veo otra salida. Soy así de ingenuo y me tendré que conformar con seguir votando al que menos me disguste, porque dejar de votar no es la solución.

Enrique Stuyck Romá

Málaga