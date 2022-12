Folio sobre el folio en blanco

No es difícil interpretar la revuelta china del folio en blanco desde el momento en que la policía lo arranca de los dedos de los manifestantes que lo muestran como una pancarta de papel pequeña y muda. Es un mensaje universal, una performance sutilísima, un chiste sobre la libertad de expresión del mejor Quino. Se entiende porque no está escrito en chino sino en el lenguaje de la imagen: es una protesta que es reprimida. Nunca menos fue más.

Es universal y, a la vez, es China, nuestra dictadura amiga, la tendera cabrona de Occidente. Los manifestantes se quejan por las restricciones de la política de Covid cero. Se puede leer entre líneas en ese folio en blanco, pero preguntando se llega a Pekín y un chino contesta que no es en contra del gobierno, que algunos de los que protestan son del Partido Comunista, pero que están hartos de las medidas que restan derechos en un país que los tiene bien flacos. Para los comunistas chinos sólo Xi es Xi, pero de ahí a que los tengan confinados durante meses en edificios enrejados, sometidos a controles de movimiento entre zonas o en campos de internamiento de pésimas condiciones media un abismo.

Ahora en China tienen más miedo al folio en blanco las autoridades que los escritores. ¿Qué no tiene escrito ese folio? «Todo lo que queremos, pero no podemos decir por la censura», aclara otro rebelde, que vale más por lo que calla que por lo que dice. Los chinos protestan lo que no está escrito y ¡qué bien se lee!

Su folio en blanco dice en tinta china invisible todo lo que piensan. Cuanto más represivo es un sistema más le preocupa lo que se piensa de él, más quiere trascender lo que se dice, que ya tiene controlado. Ahí tenemos las religiones -sin ir más lejos la más cercana- en las que se peca de pensamiento. También a las personas controladoras de proximidad siempre preocupadas por lo que se piensa, en desconfianza con lo que se les dice y se hace por ellas.

Ese folio en blanco les dice a las autoridades «no te lo digo» y al resto del mundo «si yo te contara».