LA INCONGRUENCIA

La incongruencia es definida como la conducta o expresión que contradice a otra, o no guarda con ella una relación lógica. Pues bien, está «falta de coherencia» es la que hay en algunas de las denominadas loterías «tradicionales» de nuestra sociedad, porque son amparadas descaradamente y sin tapujos por los propios gobiernos, a pesar de tener ¡ay¡ un claro y rotundo componente adictivo. Así, en nuestro país, que junto con Alemania es el país europeo con una mayor tasa de personas que gastan su dinero en el juego, la Lotería de Navidad -por ejemplo- mantiene con la ludopatía una relación verdaderamente peligrosa. No solo por la mala situación económica de la actual crisis, el sufrido ciudadano intenta ilusionarse buscando un poco de fortuna en ella, no, sino que existe también una red comercial gigante de Loterías y Apuestas del Estado con una enorme cantidad de puntos de venta a lo largo del territorio nacional, donde se puede adquirir alguno de los millones de «décimos» puestos en venta. Y es que -en definitiva- resulta incongruente que los ingresos por los impuestos de esta lotería en concreto para las cada vez más debilitadas arcas del Estado, pese a las posibles adicciones ¡ojo¡, llegan a alcanzar cada año cotas verdaderamente muy respetables.

Asun Sánchez Ramos. Málaga