Es complicado argumentar ciertas realidades cuando quienes tienen que escuchar y reaccionar se están granjeando un festín a panza llena maquillando la realidad que vas a poner en el punto de mira. Pero señalan y etiquetan inmediatamente, obviando que conocemos su propia hipocresía. Los políticos no dan solución a la ‘okupación’. Se protege por encima del propietario del inmueble, pagador de impuestos, tasas e hipotecas, sin abordar reformas legales que revierten este sinsentido. ¿Indemnizará el Estado? La Justicia no responde en tiempo y no te resarcen porque son insolventes. La Policía, con la ley en la mano, las tiene atadas. Entiendo que el Gobierno, parco en promoción de vivienda pública (como autonomías y municipios), facilita y consiente la ‘okupación’ en su defecto; así, contiene, encubre y premia a ciertos ciudadanos educados o instruidos por ellos en la falta de escrúpulos, que reclaman constante y omnímoda gratuidad y ayudas para todo, aunque muchos ‘trabajan’ sin cotizar. Málaga es ‘top ranking’. Si el propietario es un fondo de inversiones, el resto de comuneros morirá lidiando con elementos comunes maltratados sine die sin poder hacer nada. Son fantasmas perversos que deberían controlarse legalmente… con la banca hemos topado. ¿Y qué hacer con las pingües inversiones inmobiliarias de extranjeros? Sin embargo, se quejan los políticos porque no salen viviendas en renta, muchas vacías; claro, no es por todo eso y su ineficaz reforma de la LAU, ni la desprotección frente a ‘inqui-okupas’. Urge una reforma legal para erradicar y prevenir la ‘okupación’ y realizar vivienda pública, con repaso y supervisión de los criterios de obtención y mantenimiento de uso por vulnerables, para evitar abusos del sistema en detrimento de quienes no utilizan ardides para parecerlo (fake vulnerability). Contemporizar con esta lacra conlleva crispación y debilidad del estado democrático y social; llorarás cuando te toque…