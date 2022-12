La memoria y el tiempo

Los neurocientíficos han afirmado en algunos de sus estudios que recordamos mejor los momentos difíciles o tristes que los felices o «fáciles». He puesto fáciles entre comillas porque creo que nada es nunca fácil, que «fácil» es un engaño que nos cuentan a los adultos y que es de la misma familia del «esto no duele nada» que usan los médicos. Dicen también que la alegría de los recuerdos felices se diluye con el paso del tiempo.

Pero aun así me sorprende la forma de aferrarse a la tristeza de un órgano con tanta plasticidad y capacidad de adaptación como el cerebro. Nuestro cerebro es el responsable de todo lo que hacemos y decimos, de hecho, el filósofo Daniel Dennett llegó a afirmar en su teoría sobre la consciencia humana, que no somos nosotros quienes tenemos al cerebro, sino que es el cerebro el que nos tiene a nosotros, incluidas nuestras emociones. Quizá por eso sería más exacto decirle a alguien «te quiero con toda mi capacidad cerebral» en lugar de decirle «te quiero con todo mi corazón», pero esa es otra historia y posiblemente otro artículo.

En el día de hoy, en esta mañana de domingo, yo quería hablar del tiempo, de los recuerdos y de cómo no estoy del todo de acuerdo con los neurocientíficos. Cuando tenía cuatro años, a la salida de la escuela infantil, me caí mientras corría y me rompí el dedo pulgar de la mano izquierda, creo, con el tope de la puerta. A priori, este hecho parece lo bastante difícil como para que lo recordase en su totalidad. Pero no, no lo hago. Recuerdo vagamente al doctor que me vio y al personal sanitario que me colocó la escayola. Nada más.

Sin embargo, recuerdo con total nitidez cada uno de los flotadores y manguitos que he tenido. Estaban Koala y Rajá, porque se parecía al tigre de la princesa Jasmín, dos roscos que me dio la abuela y aquellos manguitos naranja con los que me sentía invulnerable. Recuerdo también el color de mi cubo favorito y el verde de aquella regadera con una pieza rosa chicle en la punta. También puedo recordar perfectamente la disposición de los muebles en casa de la abuela y como la vida pasaba despacio por la cocina y el olor a comida, siempre tres o cuatro cosas haciéndose a la vez, para que todos tuviéramos lo que nos gustaba. Además, no deja de resultarme curioso que, aunque pasé muchos inviernos en esa casa, no recuerde el frío.

No sé si es porque el cerebro que me tiene a mí es tan antisistema y tan rebelde como yo o si es porque me niego sistemáticamente a olvidar los veranos. Pero la felicidad es una realidad tan rara, indeterminada y escasa que me niego a dejar que algo tan ajeno al hombre como el tiempo decida cuándo se acaba.