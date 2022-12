Tentaciones de cancaneo

Lunes. Nunca he sabido comprar y no voy a aprender ahora.

Martes. ‘El gran libro del humor español’, de Jaime Rubio. En la portada, Chiquito de la Calzada. Leo el capítulo sobre la Guerra Civil: ¿Por qué no le sacan a su marido la bala de la frente? Es que a este hombre, cuando se le mete algo en la cabeza... Un grupo de literatos humoristas, como Tono o Mihura, se refugiaron en San Sebastián. No pasaron penalidades precisamente. En su tertulia llamaban a la ciudad «Sansestabién». El libro recorre publicaciones, autores, literatos, humoristas y muchas épocas y llega a mis manos por recomendación de Paco Reyero. De madrugada me parto oyendo el cuestionario al que sometió a Boadella en su programa El Flexo.

Miércoles. Mediodía exterior. Sevilla. Mairena. Plaza céntrica. Buen sol y un cielo diríase poblado de pañuelitos, nubecitas autónomas que se van entrecruzando, chocando, difuminando. Decenas de mesas pobladas de botellines de Cruzcampo. Papelón de adobo. Y unos chocos. Pido una triste cola para no caer por la tarde en sopor alguno y poder escribir y editar con algo de tino y perspectiva. Y para manejar con briznas de pericia la computadora en el tren. Mi vagón viene poblado de señores jubilados de un banco que han estado celebrando un almuerzo en Sevilla con colegas de otras provincias. Unos viajan en mejor estado que otros. No faltan ronquidos. Uno dice de pronto a voz en grito: ¿os acordáis de Pepe el ganso? Nadie contesta. La verdad es que a veces en la vida no hallamos respuestas a las preguntas esenciales. Pasamos por Almodóvar del Río, que digo yo que sería Almodóvar del Río, y viendo a través del cristal el castillo me da por pensar cuántas veces en su interior (luego leo que es de época bereber) se habrá pronunciado la palabra pimiento. Al bajarme en mi ciudad trato cansado de ganar pronto mi domicilio. Los bancarios se abrazan. En el vestíbulo de la estación, un joven, esperando un pasajero, enarbola un cartel en el que se lee: «Señor cura de Puente Genil». Llego a casa. Ahora sí. De las grandes, con su buena espuma. Y aceitunas.

Jueves. Salgo tempranísimo a la calle. Suelo mojado, humedad, la tan deseada lluvia. Ojalá. Canto por ver si contribuyo a atraer el chaparrón. Radio. Canal Sur. Jesús Vigorra entrevista a Cuca Gamarra y logra que no esté como siempre, avinagrada. Defiendo que no se borre nada del Diario de Sesiones, lo dicho dicho está y retrata a cada uno. Es como si ahora leyéramos los Diarios de Sesiones de la II República sin las invectivas, pullas, venablos, insultos etc. de los días agitados. No me hallo con la cafetera nueva. Lo mejor que trae el día es el entusiasmo (yo hay días que de eso no tengo) que me transmiten José Antonio Sau y Juan Gaitán, cuando me contactan para un proyecto canalla que han ideado. A mediodía la jornada trae un encuentro inesperado, ah qué sería de nosotros sin las cervezas inesperadas. Luis Guerrero y Antonio Fernández, diputado uno y periodista el otro, vienen alegres y con ganas de invitar. Hablamos de Camba, de Pedro Ugarte (prodigioso cuentista), de recientes estancias en Madrid y también de chismes mundanos, de colegas, amoríos y filatelia. Todo lo que cabe en una horita apretada, prenavideña, en estos días de tentaciones y comidas de empresa, de gente que se embellece y se come la tarde. Y a un jefe o a un subordinado si encarta. Recojo a mi hijo, que hoy ha aprendido un poco más de kung fu y que anticipa que España puede pasar apuros. Vemos el partido y los pasa, vaya si los pasa.

Viernes. Me hago con la nueva edición de ‘Ciudad de entonces’, de Manuel Alcántara. Día libre. Con toda la mar enfrente. De repente.