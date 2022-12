El exceso de ahorro generado durante los tiempos de pandemia dejados afortunadamente ya atrás parecen haberse agotado a estas alturas, por lo que a lo largo de estas inminentes fiestas de finales e inicios de año, los consumidores no van a tener otra posibilidad más que enfrentarse a un ¿periodo de contención?, inevitablemente. Así, ese presumible estancamiento producido en la demanda como consecuencia de la «obligada» moderación en los gastos y ¡ojo¡ pese a las múltiples ofertas de todo tipo de estos últimos meses, no cabe ninguna duda de que terminara por hacer mella en el tejido empresarial, con un significativo aumento tanto de los concursos de acreedores como de las bajadas de persianas de los pequeños comercios al no poder pagar sus alquileres. Sin embargo, no deja de sorprender que aún reconociendo el consumidor el empequeñecimiento de su presupuesto con respecto al que tenía para las últimas fiestas previas a la crisis sanitaria del 2019, pretenda mantener el gasto previsto en los gastos de la compra de estos señalados días -entre otros- a base de anticipar sus compras mucho más que en otras ocasiones anteriores, evitando consumir fuera del hogar y comprando ¡ay¡ menos carne y pescado.

Miguel Sánchez Trasobares

Málaga