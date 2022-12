Sobre mi primera maratón

El pasado domingo participé en la Maratón de Valencia. Minutos antes de que comenzara a correr, rodeado de los centenares de corredores que salíamos en el mismo turno, me entretuve mirando los árboles de hoja perenne que enfilaban mis pasos hacia la salida y la tenue luz que se iba abriendo paso entre las nubes. Cualquier cosa para evitar pensar en la realidad: yo no debía estar ahí. Mi única preparación había sido dos medias maratones (21 km) una de las cuales la terminé con ciertas dificultades, y correr catorce kilómetros (en el mejor de los casos) dos o tres veces a la semana. Sin entrenador, sin plan de entrenamiento y con la misma ropa de deporte que utilizo para ir a jugar al baloncesto con mis hijos o para comprar el pan en el supermercado de mi barrio los domingos por la mañana, las posibilidades de poder completar un recorrido de 42 kilómetros y 195 metros eran más bien escasas. Lo único que tenía realmente para correr eran unas zapatillas que había comprado en unos grandes almacenes, y lo hice porque me gustaron su color azul.

Hace 30 años, en los días que salía a navegar con mi tabla de windsurf, a veces me adentraba mar adentro tres o cuatro kilómetros y dejaba caer la vela. No podía hacerlo durante mucho tiempo porque la olas podían destensar la vela. Me quedaba un rato sentado en la tabla, a merced de las olas, mirando hacia la costa. En esas ocasiones regresar me daba una gran pereza. Recuerdo que escribí un poema en el que aseguraba que vista desde el mar, la costa era una sucesión interminable de nichos de cemento con ataúdes de metal, los coches, que iban de uno a otro. Pero yo estoy vivo, pensaba. En esos días que me alejaba más de la cuenta me ponía a prueba: me dejaba caer de la tabla y me iba nadando 20 o 30 metros. Si ya de por sí mi tabla de windsurf era poco más que un corcho en medio del mar, dejar ese corcho era una forma de luchar contra el miedo y la ansiedad.

Esperando a que dieran la salida recordaba aquellos días en que metía mar adentro. Vencer el miedo de dejar mi tabla a la deriva y alejarme nadando me sirvió para probarme a mí mismo de qué pasta estaba hecho. Es en la intimidad con uno mismo, en la soledad, donde se hallan las respuestas. Delante de los demás, metidos en un grupo protector que nos respalde, todos somos muy valientes y simpáticos. Para preparar mi primera maratón todo lo que había hecho en realidad era leer el libro De qué hablo cuando hablo de correr (2007) del escritor japonés Haruki Murakami en el que reflexiona acerca de su condición de corredor de maratones. Para Murakami, toda carrera con una distancia más allá de lo aconsejable para el ser humano se convierte en una lucha en el interior del propio corredor. A partir de cierto kilómetro, alrededor del 35, se produce un vacío físico que debe ser compensado con un entrenamiento mental previo. El esfuerzo físico, por tanto, es fundamental para encarar esta prueba, algo que yo no había hecho en los meses anteriores a mi primera maratón, pero igual de importante, e incluso más me atrevería a decir, es la preparación mental del esfuerzo a realizar.

Ya en la carrera tuve la sensación de que todos los objetos que me rodeaban, también los corredores, comenzaron a desaparecer a medida que los kilómetros avanzaban. Escuchaba el golpeteo de mis pasos y poco más. Me había olvidado de que tenía que respirar. Volvía a estar solo en medio de mar. Igual que hace 30 años. Pero ahora el mar era de cemento y lo peligroso no era alejarme de mi tabla nadando, a tres kilómetros de la playa, sino acercarme con cada paso a la meta en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. El dolor de mi pierna derecha y mi poco entrenamiento me recordaban que no debía estar ahí. Estar en medio del mar sin chaleco salvavidas y con mi tabla de windsurf desapareciendo durante unos segundos cada vez que la alcanzaba una ola también me recordaba que yo no debía estar ahí. Y sin embargo estaba. Y sin embargo seguía corriendo.

He de reconocer que si la distancia hubiese sido mayor de 42 kilómetros no hubiese podido terminar la carrera. Eso creo al menos. Afortunadamente la distancia entre las ciudades griegas de Maratón y Atenas nos es de 50 o 60 kilómetros. El mensajero Filípides, el soldado griego enviado desde Maratón a Atenas para anunciar la victoria de Grecia sobre los persas en el año 490 A.C, murió al poco de llegar y anunciar que lo persas habían sido derrotados. Se salvó la democracia ateniense y el mundo tal y como lo conocemos. La democracia se pudo expandir por Europa. Entrando en la meta hace unos días, a mis 50 años de edad, recordaba a Filípides y mis días en el mar. Pero yo estoy vivo, pensé.