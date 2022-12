Me gustaba todo de ella, aunque en ocasiones se comportara de forma grotesca y caótica. Me gustaban sus senos pletóricos de vida. La calidez que me hacía sentir. Era tan hermosa, tan alegre. Sería la sal que me proporcionaría el sabor que yo no encontraba.

La elegí por todo eso y porque sabía que criaría hijos sanos y fuertes; rezumaba exuberante fertilidad y su disposición y su entrega fue clara desde el primer momento. Fue idílico hasta que un día me dejó de querer. Me apartó de su lado, comenzó a llevar mala vida, a tener malas compañías, a descuidarse, a perseguir quimeras, a querer ser quien no era imitando a otras decadentes bellezas. Comenzó a aceptar dinero por favores y su lozanía se marchitaba con cada pacto que hacía. Vinieron muchos desde lugares remotos a regocijarse con ella, pero ninguno la quería de veras como la quería yo, aunque no podía ayudarla pues ya no estaba a mi alcance. Su semblante se fue endureciendo como cemento entre ladrillos, ya no lloraba porque se había secado y su propio aire la ahogaba entre sus vaciados senos. Yo grité desesperadamente a todos los que querían escuchar que preparásemos su salvación o asumiéramos su muerte aunque lo lamentásemos eternamente. Algunos se prestaron solícitos, incluso muchos de aquellos que provenían de lugares lejanos que sintieron amor por ella, pero estando tutelada, quienes tenían la responsabilidad de ayudarla, de protegerla, nos pusieron trabas porque habían obtenido grandes réditos de su mala vida… No hemos claudicado. Confío en que encontremos la forma de superar los obstáculos y consigamos reverdecer su cuerpo e iluminar su alma, que reviva en su genuino nombre: Málaga.