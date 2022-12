Evocación de la Navidad marbellense

La Navidad, como cualquier otro acontecimiento social, evoluciona con el paso del tiempo. Esa diferencia en nada califica como mejor o peor lo que ya forma parte del pasado. Marbella vivía la Navidad de otra manera. Evocar aquellas formas es un ejercicio de memoria para que viejas estampas no caigan en el olvido. El primer sonido, que inundaba las calles, anunciando las fiestas, era el de las pastorales, expresión absolutamente popular de cantar al tiempo de Adviento y Navidad, con vestuarios e instrumentos confeccionados con métodos nada sofisticados y sí muy cotidianos, como la zambomba, el almirez o la botella de anís para ser rascada, además de las genuinas panderetas.

Algunas pastorales alcanzaron gran calidad y popularidad, como la de Las Chapas, de los hermanos Osorio Cibajas; la pastoral del Barbero, la del Ángel, la de Pituta o la de Río Real, que dirigía Joaquín Gómez. No limitaban su ámbito de actuación al término de Marbella y también acudían a Ojén o Istán. Surgieron en los cincuenta los encuentros competitivos de pastorales que se consolidan en los sesenta con los concursos que organizaba Juan Carlos Reina, director de Radio Marbella, emisora sindical y patrocinaba José Luis Cuevas, quien más tarde sería concejal del Ayuntamiento.

La instalación del Belén en las casas era una empresa familiar intensa desde que llegaba noviembre; en realidad se le designaba como Nacimiento o Pesebre. Los niños se encargaban de recopilar los elementos naturales, fáciles de conseguir porque los límites urbanos de la ciudad eran reducidos y la naturaleza estaba al alcance. Había algunos nacimientos de verdadera alcurnia, como el que instalaba en su vivienda de la calle Huerta Chica el fotógrafo (también de prensa) Pedro Antonio López Roldán. Destacaba igualmente el del industrial Arturo Rivera Trujillo, quien era propietario de una papelería librería en la plaza de la Victoria, donde vendía las figuras para los belenes, atractivamente expuestas en los escaparates de la tienda. Arturo era además el propietario de la primera imprenta que existió en la ciudad, denominada Nuestra Señora de los Ángeles. Uno de sus hermanos, José, fue un prestigioso maestro de escuela que conocía el inglés, francés y esperanto y tocaba el piano. Otro hermano, Juan, fue el creador de unos famosos mocasines que se exportaron a diferentes lugares de España.

El tiempo de Navidad era propicio para la elaboración de los roscos de huevo y de vino, los primeros fritos y los otros horneados. También se degustaban los buñuelos. Eran muy populares los roscos de vino que cocinaba Antonia González Sánchez, conocida como ‘la Peinada’, y que salían del horno de los Cantero, en calle Aduar. En Marbella, como en todo el país, se llevaba la tradición del aguinaldo, especialmente al cartero (que sabía los nombres de todos a los que atendía), al barrendero y a quien recogía la basura con un carro de tracción animal, procedimiento que se mantuvo hasta avanzada la década de los sesenta. La llegada del otoño venía acompañada del incremento de visitas de los más pequeños a los escaparates de las jugueterías; había que escribir las cartas petitorias a los Reyes. Se colocaba en estos establecimientos el cartel de ‘se apartan juguetes’. Jugueterías populares (sin competencia de grandes superficies) eran ‘Pichi’, en el pasaje de los Geráneos, Cintrano, al sur de calle Nueva y Rivera, en plaza de la Victoria. Se incorporó también la delegación en Marbella de los malagueños almacenes de Félix Sáenz. Almacenes Córdoba igualmente tenía una sección de juguetería. No he investigado sobre la celebración de la cabalgata de Reyes Magos, pero sí me encontré con un documento que atestigua que en el mes de diciembre de 1959, la agencia de viajes Costabella (la primera que existió en la ciudad, regida por Restituto de Chavarría) solicitó al Ayuntamiento su colaboración para la organización de una cabalgata y el reparto de juguetes a los ‘niños pobres’. El consistorio aportó dos mil pesetas (doce euros). Precisamente con la misma idea de entregar juguetes a las familias necesitadas, cada Navidad, Radio Marbella organizaba una campaña de recogida, siempre exitosa, y donde tenían una colaboración imprescindible los radioaficionados, numerosos en aquel momento.

La tradición de las inocentadas se encontraba muy arraigada. Algunas tuvieron repercusión, como la de la Navidad de 1969, año en el que el mes de julio había sido el momento de la llegada de los seres humanos a la Luna. Se hizo circular la falsa noticia de que en la Sociedad Recreativa Casino de Marbella, se exhibía una roca que los astronautas habían traído a la Tierra. La afluencia de quienes creyeron fue considerable. Tuvieron que afrontarlo con sentido del humor. En la Navidad de Marbella, el gallo siempre tuvo protagonismo y no solo en la misa de medianoche sino en la cena de la Nochebuena. Y Santa Claus tardó en llegar.