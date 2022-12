De los que frecuentan las alturas

Ha terminado el tercer diluvio del día, después de siete meses de pertinaz sequía, que junto a la bella expresión de la incuria secular, solía utilizar en sus discursos en vida el general desahuciado del Valle de los Caídos. El acto heroico que llevará a Antonio a la Historia, según él mismo. Hace no mucho tiempo cayó una aspersión de barro, procedente del vecino de abajo, el que acaba de eliminar a una entelequia denominada la Roja, dirigida por otro general también desahuciado, de toscas formas y lenguaje borde, que únicamente sirvió para teñir de ese tono rojizo, que parecía dar la razón al cretino francés, fuera Dumas o Stendhal, que aseguraba que África empieza en los Pirineos. Esto es muy español, o muy malagueño, por reducción al absurdo, que en estos tiempos parece ser imposible de reducir. Me refiero al bandazo, al ir de un lado para otro, dando barzones, a la imposibilidad de la contención, del término medio, de la mesura. Hasta en el clima, o sequía, o diluvio.

José Manuel Cabra de Luna, que maneja el lenguaje de forma didáctica, mesurada y conceptual, siguiendo la estela de su amado Montaigne, publicó allá por mil novecientos setenta y ocho un hermoso poemario, cuyo título he tomado prestado para estas líneas, que leí y releí varias veces, porque por razones que ya no recuerdo, llegó a calar muy hondo, o muy alto, que para el caso presente, viene a ser casi lo mismo. Por esos años uno leía con asiduidad todo lo que caía en sus manos, incluso ilegalmente. Porque he de confesar que dinero no he robado, como cualquiera que conozca mi tren de vida, que no es precisamente el Ave, puede suponer, pero libros sí. Con harta frecuencia en los desgalichados, pálidos y románticos años granadinos, de emocionada memoria y estrechos abrazos a la vida, que entonces sí valía algo. Ensayo, historia, el mundo clásico, los grandes novelistas europeos, textos políticos, Triunfo y Fotogramas, pero especialmente poesía, sin cesar, poesía que traducía mejor que nadie, el ardor y el deslumbramiento ante la vida. Leer poesía por turnos en voz alta varios amigos juntos al calor de una chimenea en el campo era una forma de sentir que éramos superiores, elegidos, escogidos, brillantes, jóvenes y guapos. Y Larios hacía el resto.

Supongo que los jóvenes monjes franciscanos que he visto y oído cantar ‘Rorate coeli de super et nubes pluant Iustum…’ en el arrebatador azul de las naves de Asís, con sandalias desnudas en el frío helador de los claustros del convento en el invierno de Umbria, no necesitan ni la acogedora chimenea, ni la ayuda de ningún destilado, porque les basta con el fuego del amor en el Amado transformado. O sí, porque los monjes han inventado casi todos los grandes licores de la vieja Europa y es de suponer que habrán debido catarlos cientos de veces.

Por esos años también descubrí – paso por alto el tiernamente emocionado Veintisiete, los sonetos de Shakespeare y altas cumbres similares – otro poemario, ‘Las monedas contra la losa”, que me regaló Carlos Bousoño, al que había conocido en el drugstore de Velázquez en Madrid, cuando los consagrados, como siempre a lo largo de la Historia, disfrutan oyendo los disparates adolescentes de los jóvenes airados, que descubren América cada media hora en cada esquina. Aquellas páginas, que aún conservo llegaron también muy hondo, o alto, insisto, en mi alma, o en lo que sea. Llegó. «Que están contados tus días/ como las monedas contra la losa…».

No sé por qué, o sí, siempre asocié esos versos en mi memoria, aunque luego con el tiempo fueron a parar a ese archivo profundo y oscuro, situado más allá del cerebelo, al desván de los recuerdos aparentemente muertos, hasta que de pronto un día, sin previo aviso, surgen como de una fuente seca, con la ayuda siempre de algo inesperado. Hace unos días recibí un paquete cuidadosamente envuelto en elegante papel de estraza, atado con una cuerdecita, una guita, de noble esparto. Y era un libro, que me enviaba José Manuel, que, en una bellísima edición, ha publicado un facsímil de aquella obra del setenta y ocho, con el título de Epistolario íntimo, en el que recoge con su prosa concisa la génesis, el itinerario vital y el colofón que explican el porqué de todo esto. Releer aquel libro a la vez que leer las páginas nuevas ha sido un revulsivo en mis recuerdos. Creo haber contado alguna vez que en cierta ocasión, yendo con mi madre, unos meses antes de morir, por el paseo marítimo de torsos gimnásticos y viejos desvencijados, me soltó una frase que se quedó grabada para siempre. «Si volviera a nacer, me gustaría ser una gaviota, porque vuelan altas y solas». Altas y solas, las que frecuentan las alturas. Y las profundidades, como describe Saint-John Perse, que dispone el ave su frágil cuerpo para lanzarse en picado sobre su presa en el mar. El misterio del asombro de aquella frase tenía la explicación de los versos que andaban perdidos en mi cabeza. Y al leerlos, mis ojos se rayaron de lágrimas al recordar el suave tacto de una mano maternal, que solía agarrar la mía durante aquellos días finales, para evitar la caída.

Los dos, Cabra y yo, hemos viajado bastantes veces por esos caminos de Dios, bien acompañados siempre. Y hemos descubierto que no hace falta ser un ave para frecuentar las alturas, ni para volar altos y solos. Ni hace falta poseer las cinco cualidades que San Juan de la Cruz atribuía a los pájaros solitarios en un desconocido libro, según Gerald Brenan contó por carta a Cabra. «Solo hace falta volar más alto que los demás, gustar de la plena soledad, trascenderse a sí mismo para acabar siendo más de lo que en sí es». Uno frecuenta las alturas cuando contempla atónito la delicuescente belleza de la Santa Cena en Milán y no puede evitar un vertical escalofrío por la espalda. O cuando contempla un águila solitaria, que «con la sabiduría y la altivez de quién se sabe con razón entre sus alas», gira en círculos cada vez más anchos sobre las rocas escarpadas de los Cien Caños secos por la sequía, al acecho de cualquier presa. O cuando contempla el agujero profundo de los cimientos de las Torres Gemelas en un día de diciembre en el que la nieve empieza a ennegrecer por el barro. O cuando del contraste de las piedras basálticas esquineras con la ardiente blancura de la cal de la casa majorera, extrae el eco de una escultura de Chillida, el mismo que se fue al otro lado del espejo con la amargura de no haber podido construir un cubo inmenso en la deconstrucción del volcán de Tindaya. La belleza de la desolación de Fuerteventura une a los que frecuentan las alturas, como ha ocurrido a mi querida Mercedes, que esperaba algo, pero no aquello. Y la sombra de una campesina vestida de negro en el contraste de la pared, similar al de las piedras que mencionaba antes, que parece llevar siglos allí, mirando con sus diminutos ojos arrugados al vacío del aire, con la tez quemada y surcada como por un arado, sentada en el poyete de la entrada de una ermita en la que se venera una pequeña imagen de alabastro de una Virgen francesa del siglo XIV. Siglos y siglos de silencio, viento y desolación, que serenan el alma. O el vértigo del vuelo de albatros y cormoranes en el vacío hondo de los acantilados de Moher, contra los que las olas inmensas baten sin cesar, incansablemente fieras, empujadas por los terribles vientos de Irlanda, que llegan desde el otro lado del océano. Los mundos turbulentos, las inmensas planicies, las desoladas praderas, la soledad del desierto, las profundidades del mar de color azul profundo acerado, el mundo de la naturaleza salvaje de Whitman, todo eso es lo que encarama a las alturas, lo que nos hace sentir el vértigo de la infinitud, el desconocimiento de quienes somos y por qué estamos aquí. Y qué hacemos aquí.

Comienza el cuarto diluvio de relámpagos, rayos y truenos. Como un día bíblico. No sé por qué comencé a escribir en tono irónico. Hay poco de que reír en estos tiempos. Creo que ahora me pondré un tinto y los cascos y escucharé el Oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach. Pienso que nadie en toda la creación ha frecuentado las alturas de forma tan frecuente y elevada.