Recuerdos sin café

Lunes. Sigo sin saber utilizar la cafetera.

Martes. Plató. León Gross y Paco Reyero entrevistan a José Apezarena, que ha sacado libro sobre el Rey (‘Todos los hombres de Felipe VI’), en Almuzara. No sé yo si quitarme el maquillaje luego para andurrear por Sevilla o no quitármelo. Apezarena me contrató hace muchos años, en otra vida, cuando era jefe en Europa Press y yo aún un estudiante de Periodismo que creía en él. En el Periodismo, no en Apezarena. Que también. En Apezarena he creído yo siempre mucho y ha sido un ejemplo de rigurosidad y bonhomía. Allí estuve unos meses, en EP, aunque a los pocos días de llegar yo a él lo nombraron jefe de informativos de Antena 3. Se marchó y yo quedé al albur de un majara subordinado suyo que me hizo la vida posible. Fui feliz unos meses en aquella redacción de la Castellana, con gente que después ha sido muy exitosa, como Angela Portero o Álex Pina, creador de 'La casa de papel'. Recuerdo mucho esa experiencia, los textos que escribí, el ambiente de la redacción, la gente, el curro, el café de media mañana con tanto personal interesante, un jersey marrón que me quitaba el frío pelón e insoportable que afrontaba a las siete y pico de la mañana andando meditabundo por la calle Alonso Cano hacia el metro.

Miércoles. Vámonos de librerías, me dice Amaya. Y de pronto el día refulge, renace, se hace festivo, alcanza las expectativas de uno y el ánimo se espolea. Apuro el segundo café, me divorcio del sofá, dejo con la calumnia en la boca a un tertuliano feo de la televisión y me calzo unos vaqueros. 1.322 pasos después estamos entre volúmenes de ensayo, libros biográficos, tochos de política, novedades noir y poesía de diverso signo e intención. Me habría gustado hallar una historia de los pistachos pero mientras curioseamos nos sorprende un conocido que está buscando una biografía de Pinito del Oro, la legendaria trapecista. Nos da un poco de conversación, que finalmente resulta amena y un punto vivificante. Pasa una señora y me pregunta que cuando presento mi próximo libro. Es amable y tiene un acento dulce como del norte. No sé de qué norte, tal vez el norte de Europa. Le digo que no lo sé, azorado, confundido, y ella se despide dándome las gracias, gracias Bonifacio, me dice, no dejes de escribir, Bonifacio; me quedo no estupefacto y sí un poco Bonifacio. Esto no lo cuentes en el dietario que te conozco, me dice Amaya. Me compro un cómic.

Jueves. Supe de Fernando de Lapi por Rafael Inglada, que es erudito, poeta e infatigable estudioso. Inglada halló el legado de Lapi, malagueño, poeta que pudo ser del 27, en cajas depositadas en una casona en un pueblín de Soria. O algo así. Me lo contó y lo convertimos en un reportaje jugosísimo que escribió en este periódico Jesús Zotano. Fernando de Lapi (1891-1961) se codeó con lo más granado de su época, tuvo éxito y celebridad. Está olvidado. Inglada quiere que una fundación o institución rescate su memoria y legado. No le hacen ni puto caso. Ahora me topo con ‘Suma poética’ (RBA), novela de José Luis Córdoba que novela la vida de Lapi, sobre todo los avatares del Madrid de la posguerra. Comienzo a leerla como quien le quita el plástico a un bombón a esa hora del bajón de azúcar en la tarde.

Viernes. Tengo que tomar una decisión sobre la cafetera. Si quiero seguir tomando café en casa. Tengo hoy el espíritu cartujo si es que los cartujos son de clausura y silencio.