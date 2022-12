Mi problema con ‘As bestas’ es qué busca exactamente

Hubo un siglo en que ver una película te colocaba en la estela masiva de quienes la habían contemplado antes, o al mismo tiempo que tú. Con la fragmentación de las audiencias, el espectador cada vez más escaso adquiere el rango de explorador. Por tanto, cuento con la ventaja de haber visto As Bestas, a diferencia de la mayoría. Y sí, me quedé sin aliento en la escena inicial, caprichosa por goyesca y que engrosará la historia del cine. Luis Zahera sigue siendo el actor que mejor se indigna de España, pero domina la proyección hasta el punto de que la cinta decae en las escenas que no protagoniza. Por eso es grotesca su nominación a un Goya a actor secundario

Es muy posible que Rodrigo Sorogoyen haya rodado una obra maestra, aunque hablar de «una de las mejores películas españolas del año» suena a insulto. Mi problema con As Bestas es que habla de demasiadas cosas, le agradezco la ausencia de pretensiones pedagógicas pero no sé qué busca exactamente. Se refiere a la hostilidad no siempre irracional a los forasteros con voluntad adoctrinadora, a la España vaciada, al cambio climático, a los molinos eólicos, a la autonomía alimentaria, a los precios agrícolas, a la ineficacia de las fuerzas policiales, a la apropiación cultural, al abismo entre la familia urbana y la rural, a una versión galaica de Los Santos Inocentes. La paleta es tan amplia que se corre el riesgo de que el asesinato central pase desapercibido. As Bestas merece sus 17 nominaciones al Goya, sobre todo al compararla con las horrorosas películas de maternidad, pero necesito que la vea más gente para discutirla en profundidad. No hay spoilers que valgan, dado que la promoción se basa en los hechos reales que inspiran la ficción, con inmigrantes holandeses en lugar de franceses. El peso de la interpretación recae en dos actores a quienes soy particularmente alérgico, Marina Foïs y Denis Ménochet, aunque cabe hablar de exigencias del guion. Y cuando la acción está más que consumida, comparece por arte de birlibirloque una hija regañona que también se lleva una candidatura a estatuilla. As Bestas milita en la creciente ola de películas teleserie, de duración no solo ilimitada sino indefinida. Tal vez la hija surgida ex machina resuelve la trama al acusar a sus padres de una deleznable «superioridad moral», avasallando a una sociedad que en el fondo desprecian. Cómo cambia la visión de la colonización cuando los indígenas somos nosotros.